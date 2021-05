Tempo de leitura: 2 minutos

Uma nova liga de rugby está nascendo. Ou ao menos é essa a promessa. Nos Estados Unidos, foi oficialmente lançada na última semana a Premier Rugby Sevens, criada por Owen Scannell, ex diretor do New England Free Jacks (Major League Rugby), e tendo como seu general manager Mike Tolkin, atual treinador do United New York (também Major League Rugby) e ex treinador da seleção de sevens dos EUA. A proposta da Premier Rugby Sevens é de criar a primeira liga profissional de sevens baseada em franquias, complementando o calendário da modalidade, que já conta com o Circuito Mundial de seleções nacionais.



O projeto começou forte e já assinou contratos com atletas importantes da seleção estadunidense: Perry Baker, Danny Barrett, Carlin Isles, Folau Niua e Stephen Tomasin, do masculino, e Abby Gustaitis, Ilona Maher e Naya Tapper, do feminino.

A proposta da Premier Rugby Sevens é de ter seu início ainda no segundo semestre de 2021. Sua inspiração é o modelo de organização da Premier Lacrosse League. Criada em 2018, a Premier Lacrosse League vem revolucionando o lacrosse (modalidade popular na América do Norte). Ao invés de criar franquias em cidades, a Premier Lacrosse League criou franquias sem vínculo geográfico. Cada rodada da competição é disputada numa cidade diferente como um grande evento itinerante. O modelo se encaixa na tradição do rugby sevens.

Com isso, a proposta da Premier Rugby Sevens é de criar 6 franquias masculinas e 6 franquias femininas que possam contar com atletas do mundo todo e que disputem um circuito com etapas em diversas cidades norte-americanas.

A competição ainda pretende criar um calendário que não conflite com a Major League Rugby, a liga norte-americana de rugby XV masculino, que é jogada anualmente no primeiro semestre. Deste modo, a Premier Rugby Sevens possivelmente se tornaria uma liga restrita ao segundo semestre do ano. Coincidentemente, o Circuito Mundial de Sevens também tem a maioria de suas etapas tradicionalmente jogadas no primeiro semestre.