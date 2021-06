Tempo de leitura: 2 minutos

O Super Rugby acabou e os amistosos ainda não começaram para os All Blacks. No entanto, esse sábado, será de ação na Nova Zelândia, com a segunda seleção do país, os Maori All Blacks, indo a campo contra Samoa, em amistosos importantíssimo para os samoanos, que decidirão em julho vaga na Copa do Mundo de 2023 com Tonga.

O jogo será em Wellington e começará sempre com uma “pegada” cultural, pela haka maori e o siva tau samoano. Os Maoris terão um time forte, com Ash Dixon mais uma vez liderando a equipe. Entre candidatos a vaga nos All Blacks principais, estão no time maori Billy Harmon na terceira linha, Sean Wainui na ponta e Kaleb Trask como fullback, além de Josh Ioane como opção no banco de reservas. Outros nomes importantes são o scrum-half Bryn Hall e o abertura Otere Black.

Já Samoa, do técnico Seilala Mapusua, apostou em testar nomes para a partida, com uma seleção ainda sem os atletas que jogam na Europa. Jack Lam, que atua no rugby japonês, é o veterano que lidera Manu Samoa.

A outra novidade de Samoa é o lançamento da nova logo da federação e de seu novo uniforme.

Nova logo e uniforme de Samoa…. curtiu? pic.twitter.com/cGrAAJV9Co — Portal do Rugby (@portaldorugby) June 24, 2021



Os dois times farão ainda mais um amistoso na semana que vem.

26/06 – 04h05* – 🇳🇿Maori All Blacks x Samoa🇼🇸, em Wellington🇳🇿

Maori All Blacks: 15 Kaleb Trask, 14 Shaun Stevenson, 13 Billy Proctor, 12 Alex Nankivell, 11 Sean Wainui, 10 Otere Black, 9 Bryn Hall, 8 Whetu Douglas, 7 Billy Harmon, 6 Reed Prinsepk, 5 Isaia Walker-Leawere, 4 Manaaki Selby-Rickit, 3 Josh Hohneck, 2 Ash Dixon (c), 1 Pouri Rakete-Stones

Suplentes: 16 Kurt Eklund, 17 Tamaiti Williams, 18 Marcel Renata, 19 Josh Dickson, 20 Jacob Norris, 21 Sam Nock, 22 Josh Ioane, 23 Jonah Lowe;

Samoa: 15 Tomasi Alosio, 14 Johnny Vaili, 13 Losi Filipo, 12 Henry Taefuk, 11 Neria Foma’i, 10 Rodney Iona, 9 Dwayne Polataivao, 8 Olajuwon Noa, 7 Jack Lam (c), 6 Henry Stowers, 5 Samuel Slade, 4 Ben Nee-Nee, 3 Kalolo Tuiloma, 2 Ray Niuia, 1 Albert Anae;

Suplentes: 16 JP Sauni, 17 Jonah Aoina, 18 Michael Ala’alatoa, 19 Filo Paulo, 20 Theo McFarland, 21 Auvasa Faleali’i, 22 Stacey Ili, 23 Elisapeta Alofipo;