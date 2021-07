Tempo de leitura: 9 minutos

O rugby sevens será todo jogado na primeira metade dos Jogos Olímpicos, no Tokyo Stadium, e o torneio feminino será o segundo a ter seu pontapé inicial, com seus jogos rolando (pelo horário brasileiro) quarta (28), quinta (29), sexta (30) e sábado (31).

O SporTV transmitirá os Jogos Olímpicos e todos os jogos de todos os esportes estão ao vivo online no Globoplay, ao passo que 4 canais de TV exibirão as transmissões destaque de cada dia.

O torneio feminino tem 12 times divididos em 3 grupos com 4 times cada. Os 2 primeiros colocados de cada grupo e os 2 melhores 3ºs avançarão às quartas de final.

Com isso, a matemática das 3ªs colocadas será crucial para a definição das vagas. O Brasil está no torneio e é a 4ª força de seu grupo. Por isso mesmo, as Yaras se preparam não apenas para obterem ao menos uma vitória na fase de grupos, como também por garantirem um saldo de pontos bom o bastante para levá-las a uma inédita fase de quartas de final.

A expectativa é que os jogos do Brasil na fase de grupos contra França, Canadá e Fiji ganhem destaque na mídia brasileira.

A superfavorita

🇳🇿 Nova Zelândia Não há qualquer dúvida que há apenas uma favorita ao ouro entre as mulheres: a Nova Zelândia. As Black Ferns transformaram a decepção da prata no Rio 2016 em títulos da Copa do Mundo de Sevens em 2018 e dos Circuitos Mundiais de 2018-19 e 2019-20, além de terem já vencido a maior concorrente, a Austrália, no Oceania Sevens de 2021. Mais que isso, a Nova Zelândia tem um time incrivelmente estrelado, com 3 atletas que já foram premiadas como melhores do mundo – Ruby Tui (2019), Michaele Blyde (2018 e 2017) e Portia Woodman (2015). Elas ainda jogam ao lado de Stecey Fluhler, lider de estatísticas da temporada 2019-20 (e que deveria ter ganho o prêmio de melhor do mundo em 2020, se não fosse a pandemia), Kelly Brazier (Top 5 de desempenho em 2019-20) e Tyla Nathan-Wong (2ª maior pontuadora da história do Circuito Mundial);



Top 5 favoritas a medalhas



🇦🇺 Austrália Medalhista de ouro em 2016, a Austrália é um time estrelado e plenamente capaz de tirar o ouro da Nova Zelândia, mas lesões e atletas que deixaram o grupo (como Emilee Cherry, aposentada, e Elia Green, preterida) enfraqueceram as australianas recentemente e a diferença delas para Estados Unidos, Canadá, França e Grã-Bretanha caiu. A Austrália tem a melhor jogadora do mundo de 2016, a genial Charlotte Caslick, e conta com uma das grandes artilheiras do Circuito Mundial, Emma Tonegato, além da experiência das co-capitãs Shannon Parry e Sharni Williams. Mas é fato que as aussies têm muito a provarem em 2021;

🇨🇦 Canadá Medalhista de bronze no Rio 2016, o Canadá vem sendo consistentemente a terceira força do mundo do sevens ao longo da década, ainda que com alguns altos e baixos. Em abril de 2021, a troca de treinador (com John Tait, que conduziu todo o processo do bronze no Rio, se demitindo e sendo substiuído por Mick Byrne) lançou dúvidas sobre o futuro do time, que já vivia um processo de renovação. Entretanto a forma até 2020 era excelente, com dois vices em torneios do Circuito Mundial. A veterana Bianca Farella vinha sendo um dos destaques da última temporada e a artilheira Ghislaine Landry é uma das grandes estrelas do Circuito. Kayla Moleschi, Karen Paquin e Charity Williams estão entre as referências do time;



🇺🇸 Estados Unidos Enquanto o Canadá vive turbulências, os Estados Unidos estão em franca ascensão e têm chances reais de medalhas. Cheta Emba, Abby Gustaitis, Kristen Thomas, Alev Kelter e Naya Tapper são as atletas centrais de um elenco muito competitivo. O título na etapa do Colorado do Circuito Mundial em 2019 foi a prova definitiva de que as Águias podem voar alto nos Jogos Olímpicos;

🇫🇷 França Outra potência ascendente, a França chega ao torneio fortíssima, com muito atleticismo em seu elenco. Séraphine Okemba e Coralie Bertrand estão entre as estrelas ascendentes do Circuito Mundial, enquanto nomes experientes como Caroline Drouin, Camille Grassineau e Shannon Izar seguem referências para as Bleues. A França alcançou as semifinais em 4 dos 5 torneios da temporada 2019-20, dando um claro recado de que está na luta pelo pódio;

🇬🇧 Grã-Bretanha A Inglaterra é a base da seleção britânica e, após um péssimo 2019, mostrou crescimento em 2020. O 4º lugar no Rio 2016 provou que, mesmo quando as britânicas têm temporada inconsistente no Circuito Mundial, elas seguem sempre com candidatas a medalha. Prova disso foi a vitória sobre a França no Pré Olímpico europeu. A veterana Natasha Hunt, a capitã Abbie Brown e a jovem estrela Helena Rowland estão entre os principais nomes ingleses, enquanto a galesa Jasmine Joyce e a escocesa Hannah Smith são importantes adições ao elenco, ambas com sólida experiência de Six Nations;



Correndo por fora

🇫🇯 Fiji Seleção de altos e baixos, Fiji é capaz de vencer as melhores e perder das piores. O fato é que as fijianas evoluíram e são candidatas a grata surpresa. Savu e Naimasi estão entre as atletas mais empolgantes do Circuito Mundial, liderando as estatísticas de offloads;

Atletas da Rússia Sem poderem usar o nome de seu país, as russas debutam em Jogos Olímpicos da forma menos desejada, privadas de curtirem na plenitude a classificação histórica. No entanto, por isso mesmo a Rússia ganha força, com uma seleção que foi consistentes ao longo do Circuito Mundial em 2019-20 e tem atletas físicas de alta qualidade, como Khamidova, Zdrokova e Kukina;

🇧🇷 Brasil O Brasil é franco atirador em seu grupo dos Jogos Olímpicos, precisando de todo modo de uma vitória contra Fiji para tentar avançar às quartas de final (sabendo que Canadá e França ainda estão sensivelmente acima das Yaras). É verdade que os resultados do Circuito Mundial 2019-20 não empolgam, com o Brasil vencendo apenas o Japão. No entanto, a troca de treinador, com a entrada de Will Broderick, teve um efeito extremamente positivo no time brasileiro, que foi muito competitivo no torneio de Dubai em 2021. Com uma mescla sólida de veteranas – Izzy, Luiza, Raquel, Haline – com jovens ascendentes – Rafa, Leila, Bianca, Thalia, Thalita – as Yaras podem ser listadas no bloco das seleções que correm por fora na luta por medalhas. Para tal, todavia, as Yaras precisarão superar um tabu histórico: o Brasil jamais passou das quartas de final em torneio do Circuito Mundial;



As zebras

🇯🇵 Japão Os japonesas têm plenas condições de avançarem às quartas de final, sobretudo por conta do grupo que caíram. Apesar de vitórias recentes sobre Fiji e Espanha, as japonesas falharam em se firmarem na elite mundial nesse último ciclo olímpico e não tiveram preparação forte;

🇨🇳 China A China chega aos Jogos Olímpicos imprevisível. As chinesas não são parte da elite do Circuito Mundial desde o rebaixamento de 2018-19, mas tiveram bom desempenho no torneio que jogaram como convidadas em 2020, com um 9º lugar no torneio da Nova Zelândia, com vitórias sobre Fiji e Espanha. Certamente não é uma potência, mas briga por vaga nas quartas de final;



A seleção mais fraca e a única com mínimas chances de avançar às quartas de final é o 🇰🇪Quênia, que nunca alcançou a condição de equipe da primeira divisão mundial. O Quênia evoluiu recentemente, mas é, sem dúvida, o time mais fraco em Tóquio.

Top 7 craques: olho nelas



Grupo a grupo

No Grupo A , a Nova Zelândia é ampla favorita ao primeiro lugar, com Grã Bretanha e as russas brigando pelo segundo lugar. Com o Quênia no grupo, trata-se de uma chave com grandes chances de ter 3 classificadas;

, a Nova Zelândia é ampla favorita ao primeiro lugar, com Grã Bretanha e as russas brigando pelo segundo lugar. Com o Quênia no grupo, trata-se de uma chave com grandes chances de ter 3 classificadas; No Grupo B , Canadá e França prometem briga intensa pelo primeiro lugar, ao passo que Fiji é favorito contra o Brasil na luta pelo 3º lugar;

, Canadá e França prometem briga intensa pelo primeiro lugar, ao passo que Fiji é favorito contra o Brasil na luta pelo 3º lugar; No Grupo C, Austrália e Estados Unidos farão um jogaço pelo primeiro lugar, ao passo que China e Japão duelarão intensamente pela terceira colocação;

Tabela

País Jogos Pontos Grupo A Nova Zelândia Atletas da Rússia* Grã-Bretanha Quênia Grupo B Canadá França Fiji Brasil Grupo C Austrália Estados Unidos China Japão Veja a tabela

*Rússia não pode usar seu nome e bandeira por conta de punição;

Dia (BR) Hora (BR) Time vs Time Grupo/Fase 28/07/21* 21:00 FRANÇA X FIJI Grupo B 28/07/21* 21:30 BRASIL X CANADÁ Grupo B 28/07/21* 22:00 ESTADOS UNIDOS X CHINA Grupo A 28/07/21* 22:30 AUSTRÁLIA X JAPÃO Grupo A 28/07/21* 23:00 ATLETAS DA RÚSSIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C 28/07/21* 23:30 NOVA ZELÂNDIA X QUÊNIA Grupo C 29/07/21 04:30 CANADÁ X FIJI Grupo B 29/07/21 05:00 BRASIL X FRANÇA Grupo B 29/07/21 05:30 AUSTRÁLIA X CHINA Grupo A 29/07/21 06:00 ESTADOS UNIDOS X JAPÃO Grupo A 29/07/21 06:30 NOVA ZELÂNDIA X GRÃ-BRETANHA Grupo C 29/07/21 07:00 ATLETAS DA RÚSSIA X QUÊNIA Grupo C 29/07/21** 21:00 BRASIL X FIJI Grupo B 29/07/21** 21:30 CANADÁ X FRANÇA Grupo B 29/07/21** 22:00 CHINA X JAPÃO Grupo A 29/07/21** 22:30 AUSTRÁLIA X ESTADOS UNIDOS Grupo A 29/07/21** 23:00 GRÃ-BRETANHA X QUÊNIA Grupo C 29/07/21** 23:30 NOVA ZELÂNDIA X ATLETAS DA RÚSSIA Grupo C 30/07/21 04:30 Pior 3º X Pior 4º Semifinal 9º lugar 30/07/21 05:00 Melhor 4º X 2º melhor 4º Semifinal 9º lugar 30/07/21 05:30 1º A X 2º melhor 3º Quartas de final 30/07/21 06:00 2º B X 2º C Quartas de final 30/07/21 06:30 1º C X 2º A Quartas de final 30/07/21 07:00 1º B X Melhor 3º Quartas de final 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 11º lugar 30/07/21*** 21:00 X Disputa de 9º lugar 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar 30/07/21*** 21:00 X Semifinal 5º lugar 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro 30/07/21*** 21:30 X Semifinal Ouro 30/07/21 04:30 X Disputa de 7º lugar 30/07/21 05:00 X Disputa de 5º lugar 30/07/21 05:30 X Medalha de Prata 30/07/21 06:00 X Medalha de Ouro

*Dia 29 no Japão

**Dia 30 no Japão

***Dia 31 no Japão

Atletas

🇦🇺 Austrália Shannon Parry (c), Sharni Williams (c), Faith Nathan, Dominique Du Toit, Emma Tonegato, Evania Pelite, Charlotte Caslick, Madison Ashby, Tia Hinds, Sariah Paki, Demi Hayes, Maddison Levi;

🇧🇷Brasil

Mariana Nicolau, Luiza Gonzalez da Costa, Rafaela Zanellato, Leila Cássia Silva, Thalia Costa, Isadora Cerullo, Aline Furtado, Mariana Fioravanti, Haline Scatrut, Raquel Kochhann (c), Bianca Silva, Thalita Costa;

Lista de espera: Eshyllen Coimbra e Gabriela Lima;

🇨🇦Canadá

Elissa Alarie, Olivia Apps, Britt Benn, Pamphinette Buisa, Bianca Farella, Julia Greenshields, Ghislaine Landry, Kaili Lukan, Kayla Moleschi, Breanne Nicholas, Karen Paquin, Keyara Wardley, Charity Williams;

🇨🇳China

Liu Xiaoqian, Chen Keyi, Xu Xiaoyan, Wang Wanyu, Yang Feifei, Tang Minglin, Gu Yaoyao, Yan Meiling, Yu Xiaoming, Wu Juan, Yang Min, Ruan Hongting, Yu Liping;

🇺🇸Estados Uniodos

Kayla Canett-Oca, Lauren Doyle, Cheta Emba, Abby Gustaitis (c), Nicole Heavirland, Alev Kelter, Kristi Kirshe, Ilona Maher, Jordan Matyas, Ariana Ramsey, Naya Tapper, Kristen Thomas (c);

Lista de espera: Nia Toliver, Kasey McCravey, Nana Fa’avesi;

🇫🇯Fiji

Rusila Nagasau (c), Rejieli Daveua, Sesenieli Donu, Vasiti Solikoviti, Reapi Uluinasau, Tokasa Seniyasi, Viniana Riwai, Ana Naimasi, Aloesi Nakoci, Laisana Likuceva, Roela Radiniyavuna, Lavena Cavuru;

Lista de espera: Lavenia Tinai, Ana Maria Roqica, Rejieli Uluinayau;

🇫🇷França

Coralie Bertrand, Anne-Cécile Ciofani, Caroline Drouin, Camille Grassineau, Lina Guerin, Fanny Horta, Shannon Izar, Chloé Jacquet, Carla Neisen, Séraphine Okemba, Chloé Pelle, Jade Ulutule, Joanna Grisez, Nassira Konde, Yolaine Yengo;

🇬🇧Grã-Bretanha

Holly Aitchison🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abbie Brown🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Abi Burton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Deborah Fleming🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Natasha Hunt🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Megan Jones🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jasmine Joyce🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿, Alex Matthews🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Celia Quansah🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Helena Rowland🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Hannah Smith🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, Emma Uren🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿;

Lista de espera: Lisa Thomson🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿;

🇯🇵Japão

Mei Ohtani, Marin Kajiki, Mifuyu Koide, Mayu Shimizu (c), Miyu Shirako, Honoka Tsutsumi, Hana Nagata, Bativakalolo Raichelmiyo (c), Wakaba Hara, Yume Hirano, Haruka Hirotsu, Rinka Matsuda;

🇰🇪Quênia

Philadelphia Olando (c),Sheila Chajira, Stellah Wafula, Christabel Lindo, Leah Wambui, Judith Auma, Vivian Akumu, Sarah Oluche, Grace Adhiambo, Cynthia Atieno, Janet Okello, Sinaida Aura, Diana Awino;

🇳🇿Nova Zelândia

Portia Woodman, Sarah Hirini (c), Ruby Tui, Tyla Nathan Wong, Theresa Fitzpatrick, Stacey Fluhler, Michaela Blyde, Alena Saili, Risaleaana Pouri-Lane, Kelly Brazier, Gayle Broughton, Shiray Kaka;

Atletas da Rússia

Daria Noritsina, Mariya Pogrebnyak, Daria Shestakova, Alena Tiron, Baizat Khamidova, Iana Danilova, Kristina Seredina, Marina Kukina, Daria Lushina, Elena Zdrokova, Nadezhda Sozonova, Anna Baranchuk;

Histórico:

Ano Sede Ouro Prata Bronze XV - Masculino 1900 Paris França Alemanha* Grã-Bretanha* 1908 Londres Australásia (Austrália) Grã-Bretanha - 1920 Antuérpia Estados Unidos França - 1924 Paris Estados Unidos França Romênia Sevens - Masculino 2016 Rio de Janeiro Fiji Grã-Bretanha África do Sul 2020 Tóquio - - - - - - Sevens - Feminino 2016 Rio de Janeiro Austrália Nova Zelândia Canadá 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

*Alemanha e Grã-Bretanha dividiram o segundo lugar em 1900. Na época ainda não existia medalha de prata.