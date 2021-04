Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Peñarol e Olimpia abriram o returno da SLAR (a liga profissional sul-americana) em Montevidéu, no Uruguai, neste domingo, com o time da casa vencendo por 29 x 10. Foi uma partida de muitos penais e poucas jogadas agudas, com os Carboneros prevalecendo no jogo de contato.



O duelo largou com troca de penais entre uruguaios e paraguaios, em jogo que pouco oferecia de emoções. O primeiro try saiu apenas aos 28′, com maul finalizado por Gattas para o Peñarol, que ainda teve mais um penal chutado pelo argentino Martín Roger para abrir 16 x 03 antes da pausa.

O segundo largou com Roger o Peñarol tendo try anulado e sofrendo revés com a perda por cartão amarelo de Nahuel Milán. Roger deu um refresco convertendo penal (depois de desperdiçar uma tentiva) para os uruguaios, mas quem cruzou o in-goal, aproveitando a vantagem momentânea, foi o Olimpia, com Jerónimo Gomez Vara no pick and go, premiando a pressão do clube paraguaio. No entanto, o Peñarol respondeu com prontidão com try de Dosantos, recebendo belo offload do pilar Benítez.

O Olimpia não teve reação e o Peñarol fechou a vitória com mais um penal de seu abertura argentino. Fim de duelo: 29 x 10. Na sexta-feira, o Peñarol duelará com os Cobras, ao passo que o Olimpia medirá forças com os chilenos do Selknam.

29 10

🇺🇾Peñarol 29 x 10 Olimpia🇵🇾, em Montevidéu🇺🇾



Árbitro: Tomás Bertazza🇦🇷 / Assistentes: Cauã Ricardo🇧🇷 e Adrián Bogado🇵🇾 / TMO: Alejandro Longres🇺🇾;

Peñarol

Tries: Gattas e Dosantos

Conversões: Roger (2)

Penais: Roger (5)

15 José María Iruleguy🇺🇾, 14 Mateo Viñals🇺🇾, 13 Nicolás Freitas🇺🇾, 12 Andrés Vilaseca🇺🇾 (c), 11 Rodrigo Silva🇺🇾, 10 Martín Roger🇦🇷, 9 Tomás Inciarte🇺🇾, 8 Conrado Roura🇦🇷, 7 Santiago Civetta🇺🇾, 6 Manuel Ardao🇺🇾, 5 Nahuel Milan🇦🇷, 4 Felipe Aliaga🇺🇾, 3 Diego Arbelo🇺🇾, 2 Facundo Gattas🇺🇾, 1 Juan Echeverría🇺🇾;

Suplentes: 16 Ezequiel Ramos🇺🇾, 17 Facundo Pomponio🇦🇷, 18 Matías Benítez🇺🇾, 19 Eric Dosantos🇺🇾, 20 Carlos Manuel Deus de Amorim🇺🇾, 21 Juan Marcos Chamyan🇺🇾, 22 Santiago Álvarez🇺🇾, 23 Juan Manuel Alonso🇺🇾;

Olimpia

Try: J Gómez Vara

Conversão: Urbieta (1)

Penais: Urbieta (1)

15 Martín Bogado🇦🇷, 14 Leopoldo Herrera🇦🇷, 13 Diego Argaña🇵🇾, 12 Franco Bullentini🇦🇷, 11 Juan Daniel González🇵🇾, 10 Sebastián Urbieta🇵🇾, 9 Ignacio Inchauspe🇦🇷, 8 Marcos Riquelme🇵🇾, 7 Lucas Santa Cruz🇦🇷, 6 Jerónimo Gómez Vara🇦🇷, 5 Mauro Rebussone🇦🇷, 4 Carlos Repetto🇦🇷, 3 Lucas Favre🇦🇷, 2 Axel Zapata🇦🇷 (c), 1 Daniel Cabral🇵🇾;

Suplentes: 16 Mariano Muntaner🇦🇷, 17 Martín Sitjar🇵🇾, 18 Luis Enrique Quinteros🇵🇾, 19 Mariano Garcete Elli🇵🇾, 20 Matías Gómez Vara🇦🇷, 21 Joaquín Pellandini🇦🇷, 22 Máximo Ledesma🇦🇷, 23 Marcelo Matiauda🇵🇾;

Equipe País Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Jaguares XV Argentina 30 6 6 0 0 6 0 341 78 263 Peñarol Uruguai 22 6 5 0 1 2 0 190 116 74 Selknam Chile 20 6 4 0 2 3 1 202 140 62 Olimpia Paraguai 10 6 2 0 4 2 0 133 215 -82 Cobras Brasil 5 6 1 0 5 1 0 84 239 -155 Cafeteros Colômbia 3 6 0 0 6 2 1 100 262 -162

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 4 primeiros colocados avançarão às semifinais;