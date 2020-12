Tempo de leitura: 1 minuto

As redes sociais se movimentaram nesta sexta-feira com o projeto de uma nova Liga Mundial do World Rugby, baseada na Autumn Nations Cup, circulando.

Há mais de um projeto circulando, mas o principal propõe que haja uma competição mundial com 2 divisões de 8 seleções, envolvendo, assim, os 16 melhores países do mundo do rugby.

Na primeira divisão (provisoriamente chamada de “Elite Cup”), estariam os 3 primeiros colocados do Six Nations, os 3 primeiros colocados do Rugby Championship e 2 países emergentes (que poderiam ser qualificados pelo Ranking, sendo 1 de cada Hemisfério). As equipes seriam divididas em 2 grupos com 4 times cada;

- Continua depois da publicidade -

A segunda divisão (“Challenge Cup”) teria os 3 últimos colocados do Six Nations, o último colocado do Rugby Championship e 4 equipes emergentes (3 do Hemisfério Sul, 1 do Norte, possivelmente). Também 2 grupos com 4 times cada

Cada time faria 4 jogos, sendo 2 em casa e 2 fora, apenas contra times do Hemisfério oposto. Haveria ainda fase de semifinais e final, provavelmente em sede neutra, totalizando 6 rodadas. Pelo modelo, o Japão seria considerado Hemisfério Sul, por estar na zona do Pacífico. Com isso, “Sul” seria Ásia, Oceania, África e América do Sul, ao passo que “Norte” seria América do Norte e Europa.

Por exemplo, poderíamos ter os seguintes grupos:

Elite Cup Grupo A: Inglaterra, França, Austrália, Japão; Grupo B: Nova Zelândia, África do Sul, Irlanda, Geórgia;

Challenge Cup Grupo A: Escócia, Gales, Samoa, Tonga; Grupo B: Argentina, Fiji, Itália, Estados Unidos;



O que você acha?