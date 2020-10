Tempo de leitura: 5 minutos

A Seleção Brasileira Feminina está em Portugal realizando treinamentos em Portugal, na cidade de Rio Maior. Os treinos seguem e já há três dias de jogos-treino marcados, como anunciado anteriormente. As Yaras jogarão contra a seleção de Portugal nos dias 24 e 25 e contra a Espanha no dia 27, com a Federação Espanhola já confirmando oficialmente que levará a Portugal uma seleção jovem para as atividades com as brasileiras.

Abaixo, as imagens das Yaras já publicadas pela Confederação. A data de retorno do time brasileiro é o dia 30.

Em novembro, ainda poderá ser realizado um Sul-Americano Feminino no Uruguai, ainda a ser confirmado.