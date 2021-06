Tempo de leitura: 2 minutos

Nesta quarta-feira, 23, às 18h30, o São José Rugby realiza a primeira de suas duas lives com os fundadores do clube. A realização das lives fará parte das comemorações dos 40 anos da equipe que serão completados no próximo ano.

O coordenador técnico, Mauricio Coelho, idealizador da live e mediador das conversas, comenta a importância da realização de ações como esta para o resgate da memória do clube além do reconhecimento de personagens que marcaram a história::

“Essas lives são importantes para valorizar a história do clube, claro, mas também as pessoas que contribuíram e se destacaram nesse processo. No nosso site já possuímos um acervo bem apurado pelo nosso historiador, João Malaia, mas a ideia era dar um protagonismo aos personagens que contribuíram e se destacaram nesse processo de construção do clube” afirma Mauricio Coelho.

Na edição desta quarta-feira, a live contará com participação de Guillermo Collins, fundador do Clube, além de Matias Collins, Eduardo Palomares, Mauricio Braga Meira, Mauricio Franceschini e Rogério Barbosa, primeiros atletas da equipe na década de 80. Eles vão comentar como eram os treinos, realidade da prática da modalidade e quanto o esporte cresceu e se consolidou na cidade.

A segunda edição da live será na segunda-feira, 28, também às 18h30 contando com as presenças de Dominique Contant, ex-presidente do São José Rugby, Daniel Sauchelli, ex-treinador da equipe, Luis Alberto Mesquita, Rafael Simão e Walter Costa ex-atletas do clube.

“Acredito que podemos esperar uma conversa bem agradável e saudosa, contextualizando como era a cidade, os colégios, as equipes de rugby no Brasil e no mundo com depoimentos de quem vivenciou diretamente aqueles momentos. Então na primeira edição temos pessoas que participaram do início do clube, do momento que o rugby chegou em São José dos Campos até se expandir para além do meio universitário e alcançar crianças da cidade. E no segundo momento, vamos abordar com os nossos convidados sobre o período que o rugby se consolidou na cidade e se estruturou para o que se tornou hoje” resume Mauricio Coelho.

O São José Rugby conta com o patrocínio de Poliedro Educação, DMCard, Vinac Consórcios e Sicoob Cressem. Apoio de Emercor e Tomovale. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Serviço

São José Rugby produz lives sobre as origens e fundação do clube

Live: Fundadores do São José Rugby

Datas: 23/06/2021 – quarta-feira às 18h30

28/06/2021 – segunda-feira às 18h30

Transmissão: Facebook e YouTube São José Rugby

Patrocínio: Poliedro Educação| DMCard| Vinac Consórcios| Sicoob Cressem|

Apoio: Emercor| Tomovale|

Realização: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

