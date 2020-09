Tempo de leitura: 8 minutos

ARTIGO COM VÍDEOS – ATUALIZADO – O rugby europeu parou neste fim de semana com as quartas de final da Heineken Champions Cup, a máxima competição de clubes da Europa. As emoções foram fortes, começando no sábado com os Saracens, da Inglaterra, eliminando o poderoso Leinster, da Irlanda, enquanto o Racing triunfou em dérbi francês contra o Clermont. No domingo, o Toulouse, da França, despachou o Ulster, da Irlanda, ao passo que o Exeter Chiefs prevaleceu no duelo de ingleses contra o Northampton Saints.

A Heineken Champions Cup voltará já no próximo sábado, dia 26, com as semifinais que terão o Racing recebendo os Saracens e o Exeter Chiefs recebendo o Toulouse.

- Continua depois da publicidade -

Londres e Paris falam mais alto

Leinster e Saracens fizeram o duelo de titãs da vez, com os dois maiores campeões da década duelando em Dublin, sem público. As apostas pendiam a favor do Leinster, campeão invicto do PRO14, enquanto o Saracens vivia o pesadelo da punição de ser rebaixado na Premiership por quebrar o teto salarial da liga. Apesar do rebaixamento e da saída de alguns atletas, o Saracens segue como uma potência, recheado de nomes da seleção inglesa, e provou isso com uma vitória inspiradora do time de Londres por 25 x 17, mantendo as chances de um título na temporada.

Os Saracens falaram alto no breakdown e começaram o jogo causando instabilidade no Leinster, que cedeu 9 pontos em penais em menos de 10 minutos jogados para Alex Goode. Os penais se seguiram, com Daly arrematando mais 2 para os Saracens, que cederam apenas 3 pontos para Jonny Sexton. 15 x 03 que só pioraram para o Leinster aos 36′ quando os Saracens chegaram a seu try pelas mãos de novo do abertura Goode, infiltrando-se na defesa irlandesa após o offload de Duncan Taylor.

O Leinster reagiu no segundo tempo com try, superior, com o pilar Andrew Porter rompendo para o try aos 49′ e com o fullback Jordan Larmour disparando para try precioso aos 61′, que colocavam a distância dos irlandeses em apenas um try. Porém, a indisciplina matou o time de Dublin. No fim do jogo, Goode e Daly desperdiçaram penais para os Sarries, mas os irlandeses não aprenderam e Goode não desperdiçou sua última chance, decretando o 25 x 17 para os ingleses.



O Racing, por sua vez, também venceu fora de casa, batendo o Clermont onde poucos times são capazes de vencer. 36 x 27 para o clube de Paris, que começou avassalador, marcando o primeiro try aos 2′ com Dupichot finalizando na ponta. Iribaren ainda aproveitou duas chances de penal para abrir 11 x 00, mas Bird recebeu amarelo, deixando o Racing com 14 homens, e o Clermont aproveitou para marcar seu try com Falgoux no pick and go. No entanto, o próprio Falgoux recebeu amarelo na sequência. Iribaren e Camile Lopez trocaram penais, mas o primeiro tempo acabou fazendo jus à superioridade do Racing com lindo try do veterano Trinh-Duc, apanhando seu próprio chute.

O Clermont acusou o golpe e cedeu mais penais para Iribaren abrir a vantagem no início do segundo tempo para 30 x 08. O centro Fofana ainda deu esperanças para o Clermont marcando try na ponta após bela troca de passes, mas o amarelo a Slimani na sequência matou as esperanças dos donos da casa. Machenaud puniu o Clermont com novo penal para o Racing, mas o amarelo a Oz deixou o Racing também com 14 homens e o japonês Matsushima brilhou em lindo try com side step venenoso. Ainda houve tempo para novo try do Clermont, aos 76′, em corrida na ponta de Penaud, mas o penal anterior chutado por Machenaud já havia garantido o sucesso do Racing.



Favoritismo de Toulouse e Exeter confirmado

O domingo teve jogos mais díspares. O Toulouse abriu o dia atropelando o Ulster, vice campeão do PRO14, com 36 x 08 no placar. A superioridade dos franceses foi absoluta do começo ao fim, com o sul-africano Cheslin Kolbe marcando 2 tries no primeiro tempo – sempre com side step venenoso. Na segunda etapa, Dupont, aos 49′, fez o try que abria margem muito grande para reação e Ahki e Ramos ainda cruzaram o in-goal mais duas vezes para o Toulouse. Apenas no fim Cooney marcou o try de honra do Ulster.



Por fim, em duelo de ingleses, o Exeter Chiefs conseguiu sólida vitória por 38 x 15 sobre o Northampton Saints. Quem, na verdade, começou na frente foram os Saints, com penal chutado por Dan Biggar. Mas Maunder e Jacques Vermeulen marcaram dois tries para os Chiefs, respondidos com try de Tamauti Harrison antes da pausa, deixando o jogo em aberto: Chiefs 14 x 10 Saints.

No entanto, os Chiefs abriram o segundo tempo com try, de Nowell, e a “porta se abriu”, com Hill marcando mais um aos 53′, para abrir margem insuperável. Dingwall ainda descontou com try para os Saints, mas um penal de Simmonds e o try final de Jacques Vermeulen liquidaram a fatura.





Heineken Champions Cup – Copa Europeia de Clubes 2019-20

Quartas de final

17 25

Leinster (Irlanda) 17 x 25 Saracens (Inglaterra), em Dublin

Árbitro: Pascal Gauzère (França)

27 36

Clermont (França) 27 x 36 Racing (França), em Clermont-Ferrand

Árbitro: Romain Poite (França)

36 08

Toulouse (França) 36 x 08 Ulster (Irlanda), em Toulouse

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

38 15

Exeter Chiefs (Inglaterra) 38 x 15 Northampton Saints (Inglaterra), em Exeter

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Semifinais

Dia 26/09 – Exeter Chiefs (Inglaterra) x Toulouse (França), em Exeter

Dia 26/09 – Racing (França) x Saracens (Inglaterra), em Paris