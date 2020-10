Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VIDEOS- O Top 14 francês completou nesse final de semana sua terceira rodada, porém mesmo com todos os protocolos a competição não conseguiu se distancia da pandemia de COVID-19, com dois jogos sendo postergados depois que as equipes tiveram atletas contaminados, as partidas entre La Rochelle (11º) e Racing (3º) e Castres (9º) e Montpellier (13º) não foram disputadas.

Para os times que entraram em campo destaque para os eliminados da Copa Europeia Clermont (1º) e Toulousem (2º) que se recuperam, batendo em casa Agen (14º) e Toulon (7º) respectivamente mostrando que são fortes candidatos ao título. Dividindo a liderança com o Brive (4º), que bateu em casa a Section Paloise (5º) e Racing, que com um jogo a menos pode assumir a liderança isolada da competição.

O Clermont reencontrou o caminho da vitória depois de duas derrotas seguidas, uma pelo Top 14 e outra pela Champions Cup, batendo em casa o Agen por 31 a 12, em uma partida muito segura. A vitória tranquila dos amarelos é fundamental para o moral da equipe, muito abalado depois das derrotas e da eliminação na competição europeia, mesmo o Agen sendo um forte candidato ao rebaixamento. O time assume a liderança da competição, mesmo que compartilhada com outras três equipes e mostra que é um forte candidato ao título.

O Toulouse não se deixou abalar pela desclassificação na copa europeia e, jogando em casa, atropelou o Toulon por 39 a 19, a vitória só não foi completa porque o time deixou escapar o ponto bônus ofensivo, que teria deixado os occitanos na liderança isolada da competição. O Toulon, que vai disputa a final da Challenge Cup entrou em campo desligado e pagou o preço diante de uma equipe excelente que é o Toulouse.

Brive e Section Paloise começaram a temporada como candidatos ao rebaixamento, mas depois de atuações surpreendentes os times disputam na parte de cima da tabela. Nesse final de semana as equipes fizeram um jogo louco, que terminou com três jogadores expulso e os donos da casa, o Brive, vencendo por 19 a 13. O Brive perdeu um jogador aos 38’ da primeira etapa e outro aos 17’ da segunda enquanto os visitantes ficaram catorze aos 27’. O Brive porém soube controlar a partida e mesmo com um jogador a menos durante a maior parte do jogo saiu de campo com a vitória. Para a Section Paloise fica o arrependimento de ter deixado escapar pontos preciosos fora de casa, além de assumir a liderança da competição, um feito histórico para a equipe que possui um dos menores orçamentos do Top 14.

O fim de semana foi histórico para os bascos do Bayonne (6º), a equipe quebrou um tabu de 10 anos sem vencer em Paris ao bater o Stade Français (8º) por 26 a 19. Dominante nos scrum os visitantes se aproveitaram da indisciplina dos adversários para anotar muitos penais, destaque para o fullback Gaetan Germain que anotou 21 pontos (quatro penais, um try e duas conversões). Vencer fora de casa é fundamental para os bascos, que devem lutar contra o rebaixamento, enquanto os parisienses conhecem a primeira derrota na competição.

O Lyon (10º) conquistou a primeira vitória da temporada, batendo em casa o Bordeaux (12º) por 22 a 10. Os donos da casa não jogaram um rugby vistoso atuando de maneira pragmática e dominando os rucks. A equipe se beneficiou de uma partida terrível do time da terra dos vinhos que só foi anotar os primeiros pontos aos 12’ da segunda etapa. A vitória é fundamental para o Lyon que começou o campeonato na ultima colocação e agora respira mais aliviado.

Top 14 – Campeonato Francês 2020-21

Brive 19 x 13 Pau

Stade Français 19 x 26 Bayonne

Clermont 31 x 12 Agen

Toulouse 39 x 19 Toulon

Lyon 27 x 10 Bordeaux

La Rochelle x Racing – adiado

Montpellier x Castres – adiado

Clube Cidade Jogos Pontos Clermont Clermont-Ferrand 3 9 Toulouse Toulouse 3 9 Racing Paris 2 9 Brive Brive-la-Gaillarde 3 9 Pau Pau 3 8 Bayonne Bayonne 3 8 Toulon Toulon 3 5 Lyon Lyon 3 5 Stade Français Paris 2 4 Bordeaux-Bègles Bordeaux 2 4 La Rochelle La Rochelle 2 4 Castres Castres 2 4 Montpellier Montpellier 2 1 Agen Agen 3 1

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;