O World Rugby – a federação internacional de rugby – anunciou as 12 bolsas de liderança para mulheres. A entidade aproveitou o Dia Internacional da Mulher para reafirmou seu compromisso na formação de lideranças femininas no esporte, seguindo com seu programa de bolsas para formação.

"Winning the scholarship for me was a real game changer" Fellow alumni Marjorie Enya was appointed to the World Rugby Council for @sudamericarugby #ChooseToChallenge | #IWD2021 pic.twitter.com/Sn1kwvd5eU — World Rugby (@WorldRugby) March 8, 2021



Entre as novas bolsistas está a argentina Natala Diaz e a costarriquenha Deuyenit Valenciano Cascante, representantes sul-americanas (já que a Costa Rica é parte da América do Sul no rugby). Diaz é atualmente treinadora auxiliar da seleção argentina. A brasileira Marjorie Enya é uma das ex bolsistas do programa – a primeira sul-americana.

On #IWD2021 we reconfirm our commitment and investment into the acceleration of women in leadership positions with 12 brand new recipients of our Women’s Executive Leadership Scholarship programme 🏉#ChooseToChallenge https://t.co/nTvWuJEcGJ — World Rugby (@WorldRugby) March 8, 2021



O anúncio de 2021 foi marcado ainda por duas bolsistas oriundas de países muçulmanos, onde o rugby é menos desenvolvida: uma iraniana e uma síria.

