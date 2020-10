Tempo de leitura: 2 minutos

Na última sexta-feira, o World Rugby – a federação internacional de rugby – publicou suas diretrizes sobre a participação de homens e mulheres transgênero no esporte. Segundo a entidade, a revisão das diretrizes passou por um longo processo consultivo que seguiu as seguintes fases:

Workoshop que reuniu pela primeira vez um corte transversal de especialistas com o objetivo de compreender o ambiente médico, fisiológico, psicológico, de risco, sócio-ético e desportivo. Isso incluiu representantes da comunidade transgênero, jogadores, médicos, especialistas em pesquisas;

Revisão abrangente dos resultados e aprendizados do workshop para informar o desenvolvimento de diretrizes que consideram a inclusão no contexto de garantir que a segurança do jogador não seja comprometida;

Consulta a grupos de defesa, representantes de jogadores e sindicatos;

A entidade concluiu que “dada a melhor evidência disponível para os efeitos da redução da testosterona sobre esses atributos físicos para mulheres transgênero, concluiu-se que a segurança e a justiça atualmente não podem ser garantidas para mulheres que competem contra mulheres trans no rugby de contato. Como resultado, as novas diretrizes não recomendam que as mulheres transexuais joguem rugby de contato feminino por motivos de segurança no nível internacional do jogo, onde tamanho, força, potência e velocidade são cruciais para risco e desempenho, mas não excluem a flexibilidade dos sindicatos nacionais na aplicação das diretrizes no nível doméstico / comunitário do jogo”. Em outras palavras, o World Rugby não aprova participação de mulheres trans no rugby de seleções nacionais ou profissional, mas permite que cada federação (nacional ou regional) julgue como proceder no nível amador.



Por outro lado, “homens trans estão autorizados a participar de rugby de contato masculino“.

- Continua depois da publicidade -

O rugby sem contato ou de contato reduzido (touch, tag) não tem restrições.

Clique aqui para ler a notícia original na página do World Rugby

Clique aqui para baixar o documento com as diretrizes

Clique aqui para baixar o documento com os esclarecimentos sobre as diretrizes

Clique aqui para baixar a publicação da investigação do World Rugby sobre performance de atletas trans