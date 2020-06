ARTIGO COM VÍDEO – Foi confirmado que está negociando a realização em dezembro de um jogo histórico entre a seleção da Nova Zelândia de Rugby Union, os All Blacks, e a seleção da Austrália de Rugby League, os Kangaroos. As federações dos dois países tornaram já público que as negociações existem e que a partida poderia ajudar financeiramente as duas entidades após um ano trágico para os bolsos dos esportes. All Blacks e Kangaroos são os maiores campeões mundiais de suas respectivas modalidades.

O duelo já foi proposta outras vezes sem sair do papel e os desafios são grandes para que o jogo aconteça, pois os dois times têm outras prioridades para este. Os All Blacks, por exemplo, planejam ainda 4 jogos contra os Wallabies (a seleção australiana de Rugby Union) nesta ano. Por isso, na imprensa internacional já se fala que é improvável que All Blacks contra Kangaroos saia do papel.

Um jogo entre All Blacks e Kangaroos teria um formato híbrido, com parte do jogo como League e parte como Union. O mais famoso duelo dos Rugbys foi uma série de dois jogos, um em casa modalidade, jogados na Inglaterra em 1996, quando o Wigan, campeão do Rugby League inglês, atropelou o Bath, campeão do Rugby Union, por 82 x 06 nas regras do League. Na sequência, o Bath venceu por 44 x 19 nas regras do Union.