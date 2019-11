A Copa do Mundo acabou e é hora de olhar para a história do torneio e conferir qual seria o Ranking dos Mundiais. Neste artigo há duas tabelas diferentes. A “All-Time Table” da competição, isto é, a somatória de todos os pontos já obtidos por cada país ao longo da história da competição, e o Ranking por títulos e melhores colocações.

É bom notar que a África do Sul tem uma desvantagem: não participou dos Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao apartheid. Portanto, são dois Mundiais a menos para os Boks, que têm o segundo melhor aproveitamento de pontos entre todos os países, atrás apenas da Nova Zelândia.

Tabela histórica

- Continua depois da publicidade -

País Nº pontos¹ Mundiais jogados² J V E D Melhor colocação Nova Zelândia 215 9 57* 49 1* 7 Campeã (1987, 2011 e 2015) Austrália 183 9 53 42 0 11 Campeã (1991 e 1999) Inglaterra 162 9 51 36 1* 14 Campeã (2003) África do Sul 160 7 43 36 0 7 Campeã (1995, 2007 e 2019) França 146 9 53* 36 2* 15 Vice (1987, 1999 e 2011) Gales 119 9 44 26 0 18 3ª colocada (1987) Escócia 110 9 41 24 1 16 4ª colocada (1991) Irlanda 104 9 40 24 0 16 Quartas de final (1987, 1991, 1995, 2003, 2011 e 2015) Argentina 96 9 41 21 0 20 3ª colocada (2007) Itália 61 9 36* 13 1* 18 Entre os 12 melhores (1987, 1991, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019) Samoa 58 8 32 13 0 19 Quartas de final (1991 e 1995) Fiji 52 8 32 11 0 21 Quartas de final (1987 e 2007) Japão 40 9 33 8 2 23 Quartas de final (2019) Tonga 38 8 29 8 0 21 Entre os 12 melhores (1995, 2007 e 2011) Canadá 36 9 33* 7 3* 23 Quartas de final (1991) Romênia 25 8 28 6 0 22 Entre os 12 melhores (1987 e 1991) Geórgia 22 5 20 5 0 15 Entre os 12 melhores (2015) Estados Unidos 13 8 29 3 0 26 Entre os 12 melhores (1987) Uruguai 12 4 15 3 0 12 Fase de grupos, com 1 vitória (1999, 2003 e 2019) Namíbia 3 6 23* 0 1* 22 Fase de grupos (2019) Rússia 1 2 8 0 0 8 Fase de grupos (2011 e 2019) Portugal 1 1 4 0 0 4 Fase de grupos (2007) Zimbábue 0 2 6 0 0 6 Fase de grupos (1987 e 1991) Espanha 0 1 3 0 0 3 Fase de grupos (1999) Costa do Marfim 0 1 3 0 0 3 Fase de grupos (1995)

Campeões e ranking por títulos

Ano Sede Final Campeão Vice campeão 3º colocado 4º colocado 1987 Nova Zelândia e Austrália Nova Zelândia 29 x 9 França Nova Zelândia França Gales Austrália 1991 Cinco Nações Austrália 12 x 6 Inglaterra Austrália Inglaterra Nova Zelândia Escócia 1995 África do Sul África do Sul 15 x 12 Nova Zelândia África do Sul Nova Zelândia França Inglaterra 1999 Cinco Nações Austrália 35 x 12 França Austrália França África do Sul Nova Zelândia 2003 Austrália Inglaterra 20 x 17 Austrália Inglaterra Austrália Nova Zelândia França 2007 França África do Sul 15 x 6 Inglaterra África do Sul Inglaterra Argentina França 2011 Nova Zelândia Nova Zelândia 8 x 7 França Nova Zelândia França Austrália Gales 2015 Inglaterra Nova Zelândia 34 x 17 Austrália Nova Zelândia Austrália África do Sul Argentina 2019 Japão África do Sul 32 x 12 Inglaterra África do Sul Inglaterra Nova Zelândia Gales 2023 França - - - - - Ranking Títulos Vices 3ºs lugares 4ºs lugares 5º a 8º lugares (Quartas de final) Nova Zelândia 3 1 3 1 1 África do Sul 3 0 2 0 2 Austrália 2 2 1 1 3 Inglaterra 1 3 0 1 3 França 0 3 1 2 3 Gales 0 0 1 2 3 Argentina 0 0 1 1 2 Escócia 0 0 0 1 6 Irlanda 0 0 0 0 7 Fiji 0 0 0 0 2 Samoa 0 0 0 0 2 Japão 0 0 0 0 1 Canadá 0 0 0 0 1

[1] Em 1991 e 1999 a Copa do Mundo foi compartilhada pelas "Cinco Nações" europeias: França, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda. A final de 1991 foi na Inglaterra e a final de 1999 em Gales;



[2] Entre 1987 e 1995 a Copa do Mundo teve 16 participantes. Desde 1999 são 20 participantes;



[3] A África do Sul não disputou o Mundiais de 1987 e 1991 por conta do boicote internacional ao regime de segregação racial do apartheid