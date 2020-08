Tempo de leitura: 3 minutos

ARTIGO COM VÍDEO – Os Blues respiraram! Neste domingo, a Nova Zelândia esteve de olho na visita do vice líder do Super Rugby Aotearoa aos Highlanders, em jogo que determinava se o time de Auckland ainda poderia ser campeão. Os Blues fizeram um jogo sólido e cumpriram com sua missão, triunfando por 32 x 21.

Foi a primeira vitória dos Blues em Dunedin desde 2011. Os Blues folgarão na próxima rodada e dependem de uma derrota dos Crusaders justamente contra os Highlanders para terem chances de título na rodada final, quando terão o duelo direto em casa contra os Crusaders.

O jogo começou de arrepiar, com os Blues quase arrancando o primeiro try em menos de 5 minutos, com maul que só não resultou em try porque Aaron Smith salvou os Highlanders com o pé debaixo da bola para impedir apoio no in-goal. De todo modo, o início avassalador ainda rendeu try aos Blues, com Akira Ioane cravando após scrum na sequência.

Cientes do dever, os Blues seguiram em ritmo forte e fizeram o segundo try aos 10′, com linda jogada nascida de chute cruzado de Beauden Barrett, que encontrou Caleb Clarke. O ponta atropelou Mitch Hunt, serviu Rieko Ioane que deixou para o scrum-half Finlay Christie arrancar para o try.

Os Highlanders se reergueram, reequilibraram as ações no restante do primeiro tempo e iniciaram a reação com penal chutado por Josh Ioane seguido por try de Ash Dixon, que finalizou em maul para os donos da casa.

Os Blues lamentaram try de Papalii anulado, que disparou para o try interceptando passe no campo defensivo. No entanto, a arbitragem julgou interferência do impedido Tuungafasi no lance que iniciou a jogada, atrapalhando passe de Aaron Smith – em lance controverso. O lance ainda resultou em penal que Josh Ioane chutou para virar o placar para os ‘Landers.

No entanto, no minuto seguinte, os Blues deram um banho de água fria nos anfitriões ao marcarem o terceiro try, com Clarke atropelando e servir Christie tabelando com Faiane, que cruzou o in-goal.

Josh Ioane chutou novo penal para os ‘Landers antes da pausa, mas os Blues foram ao intervalo marcando o quarto try aos 39′ com Tuungafasi finalizando fase nas 22, rompendo na potência como primeiro recebedor. 24 x 16 para os visitantes.

O segundo tempo começou perfeito do lado dos Blues, com lindo passe longo de Beauden Barrett encontrando o asa Gibson na ponta, que varou a linha para na sequência Christie receber e marcar o quarto try.

Beauden Barrett ampliou o placar para os Blues com penal aos 56′, mas o restante do primeiro tempo teve maior volume de jogo ofensivo do lados dos Highlanders, que pressionaram em busca da reação. Porém, os pontos saíram tarde demais. Foi apenas aos 76’ que Frizell fez no pick and go o segundo try dos donos da casa, aproveitando que os visitantes jogavam com 14 homens após amarelo.

Fim de jogo: Blues 32 x 21, conquistando precioso ponto bônus ofensivo.

21 32

Highlanders 21 x 32 Blues, em Dunedin

Árbitro: Mike Fraser

Highlanders

Tries: Dixon e Frizell

Conversões: J Ioane (1)

Penais: J Ioane (3)

15 Mitch Hunt, 14 Josh McKay, 13 Michael Collins, 12 Patelesio Tomkinson, 11 Scott Gregory, 10 Josh Ioane, 9 Aaron Smith (cc), 8 Marino Mikaele-Tu’u, 7 Dillon Hunt, 6 Shannon Frizell, 5 Jack Whetton, 4 Pari Pari Parkinson, 3 Jeff Thwaites, 2 Ash Dixon (cc), 1 Ayden Johnstone;

Suplentes: Su16 Liam Coltman, 17 Ethan De Groot, 18 Siate Tokolahi, 19 Manaaki Selby-Rickit, 20 Jesse Parete, 21 Folau Fakatava, 22 Bryn Gatland, 23 Jona Nareki;

Blues

Tries: Christie (2), A Ioane, Faiane e Tuungafasi

Conversões: B Barrett (2)

Penais: B Barrett (1)

15 Matt Duffie, 14 Mark Telea, 13 Rieko Ioane, 12 TJ Faiane, 11 Caleb Clarke, 10 Beauden Barrett, 9 Finlay Christie; 8 Akira Ioane, 7 Blake Gibson, 6 Dalton Papalii, 5 Gerard Cowley-Tuioti, 4 Patrick Tuipulotu (c), 3 Ofa Tuungafasi, 2 Kurt Eklund, 1 Karl Tu’inukuafe;

Suplentes: 16 Luteru Tolai, 17 Alex Hodgman, 18 Sione Mafileo, 19 Josh Goodhue, 20 Tony Lamborn, 21 Sam Nock, 22 Otere Black, 23 Harry Plummer;

Equipe Cidade Jogos Pontos Crusaders Christchurch 6 24 Blues Auckland 7 22 Hurricanes Wellington 6 16 Highlanders Dunedin 6 10 Chiefs Hamilton 7 5

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;