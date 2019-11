A CBRu emite comunicado em relação ao processo de inscrição ao Programa Bolsa Atleta, que sofreu grandes alterações no processo de inscrição 2019 referente à Bolsa de exercício 2018.

Abaixo, seguem os prazos e informações enviadas pelo Programa Bolsa Atleta.

I – 28/10 a 04/11/2019: Inscrição on-line

II – 28/10 a 04/11/2019: Envio de documentos comprobatórios

III – Até 30 dias da primeira notificação: Complementação de documentos (se for o caso)

IV – 23/12 a 27/12/2019 Publicação da lista de contemplados

A relação dos eventos indicados e aprovados pela Secretaria Especial do Esporte, que tornam apto o atleta a pleitear o benefício está disponível no link: http://www2.esporte.gov.br/arquivos/snear/bolsaAtleta/eventos/IndicacaoEsportivaPleito2019Versao2.pdf

Atenção para a lista de documentos exigidos para os atletas. Os modelos com todas as informações, estão disponíveis no site: http://www2.esporte.gov.br/snear/bolsaAtleta/inscricoes.jsp

Cópia do documento de identidade;

Cópia do CPF;

Declaração da entidade de prática desportiva (clube);

Declaração da entidade nacional de administração do desporto da respectiva modalidade (Confederação);

Declaração sobre valores recebidos como patrocínio;

Plano esportivo anual para os próximos 12 meses.

Informações importantes:

> O canal de atendimento mudou: os atletas que necessitarem de informações sobre o Programa Bolsa Atleta, solicitamos que entre em contato no número abaixo ou por meio do formulário eletrônico:

Telefone 121 (Serviço gratuito, atende chamadas de telefones fixos e celulares) ou clique no Formulário Eletrônico

> Para dar maior celeridade ao processo de análise documental, em caso de dúvidas, reclamações e questionamentos por parte das entidades, solicitamos que entre em contato por meio do e-mail eventos.bolsa@cidadania.gov.br .

> A declaração de patrocínio e o plano esportivo anual são de responsabilidade do atleta, assim como as informações prestadas nessas declarações. As informações contidas nas declarações devem ser referentes aos próximos 12 meses.

> Os documentos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço:

Secretaria Especial do Esporte

Programa Bolsa Atleta – Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento

Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 4, Lote 83, Bloco C

Edifício Capital Financial Center – Protocolo

CEP: 70.610-440 – Brasília/DF

> As declarações da Confederação de Brasileira de Rugby serão enviadas diretamente ao Programa Bolsa atleta via correio devido ao curto prazo, não sendo necessário que os atletas também enviem. De qualquer forma, os atletas aptos receberão essas declarações por e-mail apenas para terem ciência.

Como consta no quadro de prazos, os documentos que os atletas já possuem devem ser enviados imediatamente via correio. Caso existam documentos pendentes ou ajustes nas documentação enviadas, o atleta receberá uma notificação e, a partir desse recebimento, se estende um prazo de 30 dias para regulamentação.

Veja AQUI a lista de atletas de rugby (não-Olímpicos) aptos à inscrição no Programa Bolsa atleta – Inscrição 2019 / exercício 2018.

Caso haja dúvidas ou divergências em relação à lista de atletas indicados pela Confederação Brasileira de Rugby, enviar e-mail para thomaz.moreno@brasilrugby.com.br com o assunto Programa Bolsa atleta – Lista de atletas -inscrição 2019 / exercício 2018.

Os atletas Olímpicos que ainda não receberam suas declarações devem enviar para o e-mail lucas.santos@brasilrugby.com.br com as informações do evento (nível mundial) d0 qual participaram no ano 2018. Caso não tenham participado, deve ser enviada uma justificativa com os devidos esclarecimentos.