ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Masculina de Sevens foi derrotada na segunda partida deste sábado em Montevidéu, pela segunda etapa da segunda divisão mundial. O resultado de 19 x 12 para o time africano colocou os Tupis em situação delicada na luta por vaga às quartas de final, precisando de todo modo vencer a Jamaica e torcer por derrota de Uganda, tirando a desvantagem no saldo de pontos.

Os Cranes (Grous) ugandenses abriram o placar em jogada após turnover, com Ogena finalizando no corpo a corpo. O Brasil deu o troco imediatamente com Robert, em belo try aproveitando espaço no ruck. Porém, Uganda foi em vantagem ao intervalo com try de Okarach, em falha brasileira na cobertura dos espaços. Antes da pausa, Gabriel Quirino teve tudo para marcar novo try brasileiro, mas foi derrubado a centímetros do in-goal.

No segundo tempo, os Tupis tiveram a posse de bola e não foram capazes de criarem espaços. Uganda não perdoou e matou o jogo com try de Ofoyrwoth. Já com o tempo esgotado, Laurent reduziu o marcador com try para o Brasil.

- Continua depois da publicidade -

World Rugby Sevens Challenger Series – 2a divisão mundial masculina de sevens – 2a etapa – em Montevidéu

Grupo A: Alemanha, Papua Nova Guiné, Uruguai e México

Grupo B: Hong Kong, Uganda, Jamaica e Brasil

Grupo C: Japão, Zimbábue, Itália e Paraguai

Grupo D: Chile, Tonga, Portugal e Colômbia

Tupis: Adrio de Melo (Pasteur), Ariel Rodrigues (Poli), Bryan Alves (Pasteur), David Páscoa (Jacareí), Douglas Rauth (Curitiba), Gabriel Quirino (São José), Laurent Bourda-Couhet (Band Saracens), Matheus Cláudio (Jacareí), Matheus Santos (Desterro), Murillo Bonesso (Farrapos), Rafael “Latrel” dos Santos (São José), Robert Tenório (Poli);

*Horários de Brasília

Sábado, dia 22 de fevereiro

11h03 – Tonga 14 x 07 Portugal

11h25 – Chile 29 x 10 Colômbia

11h47 – Zimbábue 12 x 35 Itália

12h09 – Japão 71 x 05 Paraguai

12h31 – Uganda 00 x 10 Jamaica

12h53 – Hong Kong 41 x 05 Brasil

13h15 – Papua Nova Guiné 10 x 26 Uruguai

13h37 – Alemanha 38 x 07 México

14h09 – Tonga 40 x 19 Colômbia

14h31 – Chile 14 x 10 Portugal

14h53 – Zimbábue 31 x 12 Paraguai

15h15 – Japão 26 x 12 Itália

15h57 – Uganda 19 x 12 Brasil

16h09 – Hong Kong 31 x 07 Jamaica

16h31 – Papua Nova Guiné 12 x 17 México

16h53 – Alemanha 26 x 10 Uruguai

17h25 – Portugal x Colômbia

17h47 – Chile x Tonga

18h09 – Itália x Paraguai

18h31 – Japão x Zimbábue

19h18 – Brasil x Jamaica

19h35 – Hong Kong x Uganda

20h02 – Uruguai x México

20h30 – Alemanha x Papua Nova Guiné

Domingo, dia 23 de fevereiro

11h33 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º A x 4º D

11h56 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º C x 4º B

12h19 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º D x 4º A

12h42 – Quartas de final pelo 9º lugar – 3º B x 4º C

13h15 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º A x 2º D

13h38 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º C x 2º B

14h01 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º D x 2º A

14h24 – Quartas de final pelo 1º lugar – 1º B x 2º C

14h57 – Semifinal pelo 13º lugar

15h20 – Semifinal pelo 13º lugar

15h43 – Semifinal pelo 9º lugar

16h06 – Semifinal pelo 9º lugar

16h39 – Semifinal pelo 5º lugar

17h02 – Semifinal pelo 5º lugar

17h25 – Semifinal pelo 1º lugar

17h48 – Semifinal pelo 1º lugar

18h11 – Decisão de 13º lugar

19h03 – Decisão de 9º lugar

19h28 – Decisão de 5º lugar

19h54 – Decisão de 3º lugar

20h23 – FINAL