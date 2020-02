Entre os dias 4 e 8 de março, a Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas disputará em Vancouver, no Canadá, o último torneio qualificatório para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.

São 2 vagas em disputa, com 8 seleções participantes. O Brasil (9º colocado do Ranking Mundial) caiu no Grupo A com a França (6ª do mundo), Colômbia (12ª) e Tailândia (21ª). No Grupo B estão o favorito Canadá (5º do mundo), Suécia (8ª), Alemanha (11ª) e Suíça (15ª). A única vez que o Brasil esteve nos Jogos Paralímpicos foi no Rio 2016, como anfitrião.

O Rugby em Cadeira de Rodas é disputado como modalidade mista (homens e mulheres juntos) e terá 8 seleções nos Jogos Paralímpicos, já estando classificados Japão, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Grã Bretanha e Dinamarca.

Rugby em Cadeira de Rodas nos Jogos Paralímpicos

Ano Sede Ouro Prata Bronze 1996 Atlanta Estados Unidos Canadá Nova Zelândia 2000 Sydney Estados Unidos Austrália Nova Zelândia 2004 Atenas Nova Zelândia Canadá Estados Unidos 2008 Beijing Estados Unidos Austrália Canadá 2012 Londres Austrália Canadá Estados Unidos 2016 Rio de Janeiro Austrália Estados Unidos Japão 2020 Tóquio - - - 2024 Paris - - -

Você conhece o Rugby em Cadeira de Rodas?