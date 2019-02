A 2ª rodada do Americas Rugby Championship começou no extremo Oeste do Canadá, em Langford, com a seleção da casa conquistando sua primeira vitória na competição. E não foi qualquer vitória: nada menos que 56 x 00 sobre o lanterna Chile, em jogo apitado pelo brasileiro Henrique Platais após uma semana de muita neve na região.

Os canadenses dominaram os chilenos do começo ao fim. O primeiro tempo foi de absoluta imposição, com os Canucks abrindo 31 x 00 e já assegurando o bônus. O primeiro try saiu logo a 2′ com o segunda linha Baille, mas foi o ponta Kainoa Lloyd o destaque da primeira parte, correndo para 3 tries (hat-trick em 40 minutos).

Na segunda etapa, o abertura Pat Parfrey marcou logo de saída o quinto try e o outro ponta, Andrew Coe, correu para 2 tries, fechando a conta a favor dos Canucks, que respiraram aliviados com o desempenho sólido.

Na semana que vem, na sexta-feira, dia 1, o Canadá receberá a Argentina XV, ao passo que o Chile visitará o Brasil em Jundiaí no sábado, dia 2.

56 00

Canadá 56 x 00 Chile, em Langford/Victoria

Árbitro: Henrique Platais (Brasil)

Canadá

Tries: Lloyd (3), Coe (2), Baille e Parfrey

Conversões: Hearn (5), McRorie (1)

Penais: Coe (2) e Hearn (1)

1 Hubert Buydens, 2 Eric Howard, 3 Cole Keith, 4 Mike Sheppard, 5 Kyle Baillie, 6 Justin Blanchet, 7 Lucas Rumball (c), 8 Dustin Dobravsky, 9 Jamie Mackenzie, 10 Patrick Parfrey, 11 Kainoa Lloyd, 12 Ciaran Hearn, 13 Nick Blevins, 14 Andrew Coe, 15 Theo Sauder;

Suplentes: 16 Benoît Pifféro, 17 Noah Barker, 18 Ryan Kotlewski, 19 Conor Keys, 20 Nakai Penny, 21 Will Percillier, 22 Gordon McRorie, 23 Doug Fraser;

Chile

1 Marcelo Huerta, 2 Augusto Böhme, 3 Matías Dittus, 4 Javier Eissmann, 5 Bastián Burguener, 6 Eduardo Orpis, 7 Thomas Orchard, 8 Martín Sigren (c), 9 Juan Pablo Larenas, 10 Francisco González Moller, 11 Gonzalo Lara, 12 Vicente Ayarza, 13 José Ignacio Larenas, 14 Julio Blanc, 15 Christian Huerta;

Suplentes: 16 Claudio Iturra, 17 Mauricio Gómez, 18 Maximiliano Hurtado, 19 Nicolás Ovalle, 20 Clemente Saavedra, 21 Jaden Laing, 22 Domingo Saavedra, 23 Tomás Ianiszewski;

Equipe Apelido P J V E D 4+ -7 PP PC SP Argentina Argentina XV 14 3 3 0 0 2 0 134 27 107 Uruguai Teros 8 3 2 0 1 0 0 50 57 -7 Canadá Canucks 6 3 1 0 2 1 1 83 38 45 Estados Unidos Eagles 5 2 1 0 1 1 0 85 53 32 Brasil Tupis 4 2 1 0 1 0 0 21 62 -41 Chile Cóndores 0 3 0 0 3 0 0 13 147 -134

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;