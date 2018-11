ARTIGO COM VÍDEOS – O domingão da bola oval foi de olhos para Marselha, na França, onde rolou a largada da Repescagem Mundial para a Copa do Mundo de 2019, o quadrangular final que decide a última vaga para o Mundial do ano que vem.

Na primeira rodada, Canadá e Alemanha deram demonstrações de força e começaram vencendo Quênia e Hong Kong, respectivamente, por 65 x 19 e 26 x 09.

A vitória alemã não foi boa para o Brasil, pois elevou a Alemanha ao 26º lugar do Ranking, fazendo o Brasil cair para 27º. O jogo dos Tupis com os Maoris não valia pontos para o Ranking.

No próximo sábado as equipes voltarão a campo com todos os olhares sobre o jogo decisivo entre Canadá e Alemanha, enquanto Quênia e Hong Kong duelarão tentando sobrevida.

Canadá dominante contra um desorganizado Quênia

O primeiro jogo da Repescagem foi revelador. O Canadá se impôs como esperado, por ser o grande favorito à vaga, ao passo que o Quênia mostrou que ainda precisa evoluir muito no XV.

Os africanos desde o início mostraram desorganização, sobretudo defensiva, para serem competitivos no XV – reflexo do foco do país no sevens. Com isso, o início de jogo teve uma sucessão de erros que, só não resultaram em placar maior, porque os canadenses tiveram um cartão amarelo logo no começo. Porém, mesmo com um homem a menos, os Canucks marcaram o primeiro try com o craque DTH van der Merwe achando o espaço pela defesa dos Simbas aos 9′. E logo depois os quenianos deixaram Beukeboom livre na ponta para o segundo try canadense.

It’s a quick start for @rugbycanada as they score twice, despite being down to 14 men due to a sin bin. Follow it LIVE here on our Twitter profile or on https://t.co/zptBY8jCkC #RWC2019 pic.twitter.com/GFMwuAqcFJ — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 11 de novembro de 2018



O Quênia teve seu brilho ofensivo no primeiro tempo com Opondo apanhando chute de Oliech para marcar o try de esperança ao torcedor dos Simbas.

Absolute magic from Samuel Oliech and @officialKRU Kenya bring the gap to just eight points with 5 mins to go in the first match of the #RWC2019 repechage in Marseille. Follow live on our profile. pic.twitter.com/6qaQrXtVTt — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 11 de novembro de 2018

Mas a resposta dos Canucks veio com novo try de Van der Merwe. Oliech ainda criou outro try para o Quênia, marcado por Owade, mas os africanos erraram outra vez atrás e antes da pausa Sauder marcou novo try para o Canadá, abrindo 27 x 12.

O segundo tempo começou com esperança para os Simbas, que pareciam mais ordenados e capazes de quebrarem a linha defensiva canadense. Nyambua quebrou tackle e guardou o try que encurtava a distância para 27 x 17. Mas foi só.

O Canadá dominou todo o restante do segundo tempo e os tries foram naturalmente saindo pelas deficiências defensivas quenianas. Ardron, aos 50′, Sauder, aos 54′, Beukeboom, aos 61′, Sheppard, aos 69′, Evans, aos 70′, e Van Der Merwe(hat-trick!), aos 76′, fecharam a conta cruzando o in-goal para os Canucks. 65 x 19.

.@tyardron is proving to be crucial for @rugbycanada in their opening Rugby World Cup 2019 repechage match. Powerful running and now a try to his name. #RWC2019 pic.twitter.com/yFga6jiGzq — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 11 de novembro de 2018

Hat-trick hero! His first ever for @rugbycanada, @DTHVDM has been key for Canada against Kenya in their opening match of the Rugby World Cup 2019 repechage #RWC2019 pic.twitter.com/8cbqXjG8RJ — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 11 de novembro de 2018

65 19

Canadá 65 x 19 Quênia, em Marselha (França)

Árbitro: Wayne Barnes (Inglaterra)

Alemanha vence Hong Kong no fim



Superado sua crise, a Alemanha mostrou força na largada da Repescagem, vencendo Hong Kong, que estava acima do Ranking muito por conta de sua rotina de vitórias na Ásia. E o primeiro tempo igualou Dragões e Águias, com o placar sendo movido apenas por penais: 6 x 6. As melhores chances foram dos asiáticos, que tiveram o ponta Salom Yiu Kam Shing disparando 2 vezes e sendo detido heroicamente pela defesa alemã.

No segundo tempo a igualdade seguiu até os 60′, quando Parkinson colocou a Alemanha na frente com penal. E, aos 66′, veio o golpe fatal, com o hooker Haupt quebrando o tackle asiático para cravar o primeiro try do jogo, em momento que Hong Kong jogava com um a menos por amarelo. Os Dragões tentaram ainda a reação, mas pararam na defesa alemã e, aos 77′, viram Schosser liquidar a fatura com o segundo try alemão. 26 x 09, placar final.

Last ditch tackle from @DRVRugby‘s Sebastian Ferreira stops the electric Salom Yiu Kam Shing from going over. Get ready for an exciting half. Follow it LIVE here on Twitter, on Facebook/rugbyworldcup , or https://t.co/zptBY8jCkC pic.twitter.com/mmM8EbIEe1 — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 11 de novembro de 2018

Power! @DRVRugby‘s Kurt Haupt shows serious pace and power to score this beauty at the Rugby World Cup 2019 Repechage in Marseille #RWC2019 pic.twitter.com/oa9BymD45h — Rugby World Cup (@rugbyworldcup) 11 de novembro de 2018

09 26

Hong Kong 09 x 26 Alemanha, em Marselha (França)

Árbitro: Pascal Gaüzère (França)

Sábado, dia 17 de novembro

Hong Kong x Quênia

Canadá x Alemanha

Sexta-feira, dia 23 de novembro

Quênia x Alemanha

Canadá x Hong Kong

Novo Ranking

Após mais uma jornada de amistosos internacionais e Repescagem para o Mundial, o Ranking do World Rugby ficou desta maneira: