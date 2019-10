Um caso grave veio à tona no rugby brasileiro nesta semana. Durante a partida entre Farrapos e Jacareí, disputada em Bento Gonçalves pelas quartas de final do Super 13, o Campeonato Brasileiro, foram relatadas manifestações de parte da torcida presente que teriam conteúdo racista contra atletas do Jacareí, bem como ameaças à integridade física da arbitragem. As ofensas racistas e as intimidações teriam partida da torcida do Farrapos, com ex atletas supostamente envolvidos. O relato ainda aponta que membros do Farrapos repudiaram os torcedores que tiveram tais atitudes.

O texto do relatório da súmula ainda não está disponível e em breve a Confederação deverá ter um posicionamento público sobre o caso, optando no momento por esperar o início do processo de apuração do caso. O regulamento do Super 13 aborda a questão do recinto de jogo, a responsabilidade do clube sobre ele e suas implicações possíveis (página 16, clique aqui).

O Farrapos já se manifestou sobre o caso: