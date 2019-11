O Circuito Paulista de Sevens dá largada com sua primeira etapa em Osasco, no dia 30 de novembro. Os interessados para a Etapa URA do Sevens deverão entrar em contato por email do União Rugby Alphaville até o dia 20/11.

O Circuito terá três etapas no total, com mais uma etapa este ano e a última para janeiro de 2020.

Circuito Paulista de Sevens Masculino – Etapa URA

Dia 30/11

Local: Estádio Elzo Piteri – Osasco

Inscrições através do email:

contato@urarugby.com.br

Valor: 400 reais

Conta para o Depósito:

Caixa Econômica Federal

AG 4132

Poupança 36690-1

Nome: Marcio Rodrigues Rosale

CPF: 333 229 438 52

Prazo: até 20/11