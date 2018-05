O World Rugby anunciou hoje novidades para a próxima Copa do Mundo Feminina de Rugby XV, em 2021.

A máxima competição do rugby XV para mulheres seguirá tendo 12 seleções, mas a partir de 2021 o tempo de intervalo entre as partidas será maior e uma fase de quartas de final será adicionada – já que até 2017 as semifinais eram jogadas logo após a fase de grupos, com apenas 1 time por grupo e a melhor 2ª colocada avançando.

Em 2021, os 2 melhores de cada um dos 3 grupos avançarão às quartas de final, assim como os 2 melhores 3ºs colocados, com o torneio passando de 23 dias para 35 dias, com 6 rodadas ao invés de 5. Isso significará uma demanda maior de tempo de permanência das jogadoras no torneio, o que fará necessário o rugby feminino de XV caminhar para o profissionalismo. A outra novidade é que as seleções poderão levar 30 atletas – e não mais 28 – ao torneio.

O processo de candidatura para a escolha da sede da Copa do Mundo de 2021 vai até dia 31 de maio e até o momento somente a candidatura da Austrália é conhecida. O anúncio da escolha será feito no dia 14 de novembro de 2018.