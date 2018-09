ARTIGO COM VÍDEO – Clássico da Amizade é sempre sinônimo de emoção! E Desterro e Curitiba entregaram um jogão na UFSC que marcou a recuperação do time de Florianópolis no Super 16. O Desterro havia cambaleado na primeira fase com um empate contra o Charrua em casa e duas derrotas para o Farrapos, mas o rubroverde se reergueu e mostrou que em mata-mata é sempre uma potência, impondo 42 x 21 no placar, a segunda vitória seguida sobre o Curitiba em jogos de quartas de final – já que em 2017 os catarinenses levaram a melhor sobre os paranaenses nessa mesma fase. Porém, desta vez, a decisão será uma melhor de dois jogos e a volta no sábado que vem em Curitiba promete ainda mais.

Os Touros chegaram às quartas invictos com uma campanha impecável no Grupo C do Super 16, a melhor de toda a competição. E o clube do Paraná começou forte a peleja com 10 pontos em menos de 10 minutos, com try do argentino Martin e penal do paraguaio Matiauda.

Mas o Desterro estava forte no jogo de contato e soube equilibrar as ações no setor que é a fortaleza dos Touros. Aos 12′, Ige rompeu no pick and go para o try catarinense. Matiauda respondeu com penal para o Curitiba na sequência, mas o momento era do Desterro e, aos 23′, foi a vez de outro veterano, Nativo, romper para o segundo try dos anfitriões, que se colocaram em vantagem, 14 x 13. Tentando frear o bom momento rubroverde, o Curitiba seguiu aproveitando seus penais e Matiauda recolocou os visitantes na frente. Porém, antes do intervalo, coube ao jovem ponta Chico disparar para o terceiro try catarinense, colocando 21 x 16 no placar.

O segundo tempo começou em aberto, com o Curitiba desperdiçando penal. Quem não faz, leva, e logo o Desterro provou sua qualidade no contato: aos 55′, Nativo rompeu para seu segundo try. E a situação paranaense parecia se complicar com amarelo. Mesmo assim, aos 63′, o Curitiba esboçou reação com Dom correndo para o segundo try. O Desterro não capitalizou com o homem a mais, mas acabou se impondo no momento decisivo, com Isma finalizou try crucial aos 72′. No fim, o Curitiba se complicou de vez com Chico correndo para um último try do Desterro, garantindo uma vantagem imensa para o jogo de volta.

42 x 21, dando moral para o clube catarinense e muito preocupação para os paranaenses.

Desterro 42 x 21 Curitiba

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Desterro

Tries: Nativo (2), Chico (2), Ige, Ismael

Conversões: Ruan (4)

Curitiba

Tries: Martin e Dom

Conversões: Matiauda (1)

Penais: Matiauda (3)