Depois da manifestação da candidatura de Agustín Pichot, o atual presidente do World Rugby (a federação internacional), o inglês Bill Beaumont, publicou seu manifesto para a reeleição, apoiado pelo francês Bernard Laporte.

A eleição para a presidência do World Rugby, para o período 2020-24, será no dia 26 de abril e alguns dos pontos da candidatura da situação são:

THREAD1/4: At this unprecedented challenging time, I am working hard with all stakeholders to guide rugby through the COVID-19 crisis & to shape and build the strongest future for the global game. My manifesto, with Bernard Laporte, outlines my vision of a game for all… pic.twitter.com/CjamEwICTq

— Sir Bill Beaumont (@BillBeaumont) April 13, 2020