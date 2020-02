ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) viveu neste sábado todos os jogos de sua terceira rodada e os dois grandes resultados foram para Rússia e Romênia, que finalmente venceram na competição e tornaram a briga contra a lanterna (isto é, contra a repescagem de rebaixamento) totalmente imprevisível.

A Rússia recebeu em Kaliningrad (no estádio da Copa do Mundo da FIFA de 2018) Portugal e venceu por suados 19 x 18, diante de 12 mil espectadores. Os Ursos largaram na frente com try de Ostrikov e capitalizaram sobre a indisciplina dos Lobos portugueses, que foram cedendo penais para Gaisin. Appleton marcou o try luso no primeiro tempo e Portugal teve tudo para ganhar o jogo no fim, com try de Manuel Pinto no apagar das luzes. Porém, a conversão perdida deu a vitória aos russos.



Apesar da vitória, a Rússia ainda é a lanterna, por conta da vitória em casa da Romênia sobre a Espanha, que desapontou no duelo. 24 x 07, com Melinte fazendo os 2 tries romenos.



As derrotas de Portugal e Espanha foram bem vindas para a Geórgia, que atropelou a Bélgica por 78 x 06 e pôs a mão na taça. Jogo perfeito dos Lelos, que marcaram 12 tries sem resposta.



78 06

Geórgia 78 x 06 Bélgica, em Kutaisi

Árbitro: Cristian Serban (Romênia)

24 07

Romênia 24 x 07 Espanha, em Botosani

Árbitro: Nika Amashukeli (Geórgia)

19 18

Rússia 19 x 18 Portugal, em Kaliningrad

Árbitro: Iñigo Attorasagasti (Espanha)

Seleção Jogos Pontos Geórgia 3 14 Portugal 3 9 Bélgica 3 6 Espanha 3 5 Romênia 3 4 Rússia 3 4

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;