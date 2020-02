ARTIGO COM VÍDEO – Debaixo de quase 40º C, o Sydney Sevens masculino – a 4ª etapa do Circuito Mundial – teve sua largada na Austrália com muita emoção – e jogos ao vivo no Watch ESPN.

HIGHLIGHTS – L'Afrique du Sud, première à se qualifier pour les demies #Sydney7s 👉👉 https://t.co/Z7NdbFyedf pic.twitter.com/KJuMQNSnb3 — World Rugby FR (@WorldRugby_FR) February 1, 2020



Após duas rodadas, a África do Sul se confirmou como a primeira classificada às semifinais matematicamente – e vale lembrar que apenas o campeão de cada grupo se garante nas semis. Pelo Grupo B, os Boks atropelaram a Argentina por 52 x 14 e bateram a rival direta França por 24 x 12, com Angelo Davids marcando hat-trick (3 tries) nas duas partidas!

Mas as atenções estavam mesmo sobre o Grupo A, que teve clássico entre Fiji e Nova Zelândia – valendo potencialmente o primeiro lugar da chave. Desta vez, a líder da temporada sucumbiu, com Fiji dando espetáculo de offloads como sempre e vencendo por 26 x 05, com 2 tries de Tuimaba, 1 de Mocenacagi e 1 de Nacuqu. Fiji venceu também o Quênia e está muito perto da vaga.

No Grupo C, a classificação será decidida entre Austrália e Estados Unidos, que venceram suas duas partidas, ao passo que no Grupo D a Inglaterra venceu Espanha e Irlanda e está muito perto de ir às semis.

World Rugby Sevens Series – Circuito Mundial de Sevens – 4a etapa Masculina – em Sydney, Austrália

Grupo A: Nova Zelândia, Quênia, Fiji e Gales

Grupo B: África do Sul, França, Argentina e Samoa

Grupo C: Austrália, Estados Unidos, Escócia e Japão

Grupo D: Inglaterra, Canadá, Irlanda e Espanha

Sexta-feira, dia 31 de janeiro / Sábado, dia 1º de fevereiro

21h57 – Estados Unidos x Escócia

22h19 – Austrália x Japão

22h41 – Argentina x África do Sul

23h03 – França x Samoa

23h25 – Canadá x Irlanda

23h47 – Inglaterra x Espanha

00h09 – Quênia x Fiji

00h31 – Nova Zelândia x Gales

03h24 – Estados Unidos x Japão

03h46 – Austrália x Escócia

04h08 – Argentina x Samoa

04h30 – França x África do Sul

05h05 – Canadá x Espanha

05h35 – Inglaterra x Irlanda

06h05 – Quênia x Gales

06h33 – Nova Zelândia x Fiji

Sábado, dia 1º de fevereiro / Domingo, dia 02 de fevereiro



21h07 – Escócia x Japão

21h29 – Austrália x Estados Unidos

21h51 – África do Sul x Samoa

22h13 – França x Argentina

22h35 – Irlanda x Espanha

22h57 – Inglaterra x Canadá

23h19 – Fiji x Gales

23h41 – Nova Zelândia x Quênia

02h02 – Semifinal – 1º B x 1º C

02h42 – Semifinal – 1º A x 1º D

03h10 – Decisão de 15º lugar

03h32 – Decisão de 13º lugar

03h54 – Decisão de 11º lugar

04h16 – Decisão de 9º lugar

04h38 – Decisão de 7º lugar

05h00 – Decisão de 5º lugar

05h59 – Decisão de 3º lugar

06h56 – FINAL