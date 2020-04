ARTIGO COM VÍDEO – A Seleção Brasileira Masculina de Sevens já viveu grandes momentos. Talvez o mais marcante de todos os feitos tenha sido a inesperada vitória sobre a Argentina no Campeonato Sul-Americano de Sevens de 2011, em Bento Gonçalves.

O jogo não foi transmitido ao vivo na TV e a notícia da histórica vitória por 7 x 0 rodou rápido as notícias. Trazemos a você agora um dos jogos que estão na história dos Tupis – e que chocou a América do Sul. O try logo no começo foi de Daniel Gregg, em jogada de Tanque.