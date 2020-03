O Jacareí Rugby venceu o SPAC, em São Paulo (SP), durante amistoso de pré-temporada no sábado (7). A equipe jacareiense bateu os paulistanos, por 48 a 5, em jogo com desfalques e jogadores que devem subir das categorias de base para a equipe adulta. A estreia no Campeonato Paulista acontece no dia 21 de março, fora de casa, contra o Tucanos, em São João da Boa Vista (SP).

No primeiro jogo do ano com a equipe de XV, o Jacareí Rugby não deu chances para o SPAC. Os jacarés até iniciaram o jogo perdendo, mas conseguiram inverter o placar minutos depois e construir uma vitória sólida ainda no primeiro tempo de partida, que acabou em 26 a 5.

Na segunda etapa, as duas equipes promoveram a entrada de atletas oriundos das categorias de base em uma mescla com velhos conhecidos do elenco. Dominante, o Jacareí Rugby conseguiu manter um bom ritmo sem deixar a qualidade cair e fechar o placar do jogo em 48 a 5.

No dia 21 de março, o Jacareí Rugby inicia sua caminhada pelo Campeonato Paulista 2020. O primeiro jogo será contra o recém-promovido Tucanos, de São João da Boa Vista (SP). No mês de abril, Jacareí também faz sua estreia no Campeonato Brasileiro 2020. Neste ano, os dois torneios acontecem durante todo o ano e de forma simultânea.

- Continua depois da publicidade -

TEXTO: Jacareí Rugby Comunicação