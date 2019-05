ARTIGO COM VÍDEOS – O Super Rugby está entrando na reta final de sua temporada regular e depois deste fim de semana faltam somente 6 rodadas para o encerramento. Com isso, a competição pelas vagas no mata-mata está se acirrando e quem está sorrindo no momento são os argentinos.

Em Buenos Aires, os Jaguares conseguiram uma vitória crucial sobre os sul-africanos dos Stormers, concorrentes diretos por vaga. 30 x 25 para os donos da casa, que foram superiores nos momentos chave da partida. Pablo Matera cravou o primeiro try logo a 4′ para deixar os anfitriões na frente no início, com Miotti mantendo a frente na base dos penais para levar o duelo em 13 x 09 ao intervalo. Depois, no começo da segunda parte, os Jaguares novamente marcaram um try crucial. com Moyano na ponta e, aos 72′, liquidaram com as chances dos Stormers com um penal try de Engelbrecht, desviando passe certo de try. Mas, no apagar das luzes, Senatla marcou o try de honra que manteve o time da Cidade do Cabo no G8.

Com os Lions folgando na rodada, o espaço para os demais sul-africanos se fixarem na zona de classificação esteve aberto e os Bulls conquistaram vitória preciosa sobre os Waratahs por 28 x 21 para seguirem no topo da Conferência Sul-Africana/Argentina. Foi um jogão que começou quente com tries de Gelant e Vermeulen (em bela sequência de offloads) para os donos da casa e Phipps para os visitantes. Pollard manteve boa frente para os Bulls com 3 penais, mas a reação australiana veio e os ‘Tah arrancaram o empate no segundo tempo com tries de Beale e Rona. Foi somente aos 70’ que Matanzima marcou o try da vitória do time de Pretória.

A liderança geral do Super Rugby é dos Crusaders, da Nova Zelândia, que tiveram Kieran Read em campo neste fim de semana. Mas o time de Christchurch se viu em apuros diante dos Sharks, que vão bem na Conferência Sul-Africana. Empate de 21 x 21, em jogo que só os ‘Saders cruzaram o in-goal, primeiro com Codie Taylor, aos 12′, e Jack Goodhue, aos 56′. Mas o time da casa foi indisciplinado e Curwin Bosch chutou nada menos que 7 penais para os Sharks, que lideraram o placar até o fim. Porém, a histórica vitória escapou-lhes, com Mitch Hunt marcando o try da igualdade e o chute de conversão aos 81’.

Além dos Crusaders, quem está muito tranquilo quanto à classificação são os Hurricaners, que derrotaram os Rebels por 29 x 19. Laumape, Beauden Barrett, Wes Goosen e Vaea Fifita produzieram verdadeira blitz de 4 tries em 20 minutos para os ‘Canes. Mas os tries neozelandeses cessaram e no segundo tempo os Rebels reagiram com tries de Matt Phllip, Meakes e Reece Hodge, mas que não foram suficientes para a virada.

No restante da Nova Zelândia a situação é tensa. Em Dunedin, os Highlanders receberam os Chiefs para dérbi nacional e conseguiram permanecer no G8, mas em um jogo de arrepiar seu torcedor. 31 x 31, com os Smith (Aaron e Ben) brilhando pelos ‘Landers, mas com os Chiefs se mantendo fortes na partida, desesperados por reação na competição. Com o duelo em 4 tries para cada lado, Josh Ioane chutou o penal que parecia dar a vitória aos donos da casa aos 78’, mas na última bola Taavao-Matau marcou o try do empate para os Chiefs.

Os Brumbies, por sua vez, encostaram na briga pelo G8 de vez após venceram duelo direto contra os Blues por 26 x 21. Folau Fainga’a foi o nome do jogo em Canberra com hat-trick (3 tries), incluindo o que assegurou a vitória australiana aos 67′.

Já os Reds também sonham e vão na cola dos Brumbies após vitória sobre os japoneses do Sunwolves por 32 x 26 em partida difícil em Brisbane, com um cartão vermelho para cada lado. Paenga-Amosa marcou o try crucial dos australianos aos 71′.

Super Rugby 2019

Crusaders 21 x 21 Sharks

Reds 32 x 26 Sunwolves

Hurricanes 29 x 19 Rebels

Highlanders 31 x 31 Chiefs

Brumbies 26 x 21 Blues

Bulls 28 x 21 Waratahs

Jaguares 30 x 25 Stormers

Equipe Conferência País Cidade Jogos Pontos Crusaders Nova Zelândia Nova Zelândia Christchurch 11 42 Bulls África do Sul/Argentina África do Sul Pretória 10 28 Rebels Austrália/Japão Austrália Melbourne 10 24 Hurricanes Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 11 36 Sharks África do Sul/Argentina África do Sul Durban 11 28 Jaguares África do Sul/Argentina Argentina Buenos Aires 10 27 Highlanders Nova Zelândia Nova Zelândia Dunedin 11 25 Stormers África do Sul/Argentina África do Sul Cidade do Cabo 11 24 Brumbies Austrália/Japão Austrália Canberra 11 24 Reds Austrália/Japão Austrália Brisbane 10 22 Lions África do Sul/Argentina África do Sul Joanesburgo 10 22 Waratahs Austrália/Japão Austrália Sydney 10 21 Blues Nova Zelândia Nova Zelândia Auckland 10 21 Chiefs Nova Zelândia Nova Zelândia Hamilton 11 19 Sunwolves Austrália/Japão Japão Tóquio 11 12

- Vitória = 4 pontos;

– Empate = 2 pontos;

– Derrota = 0 pontos;

– Vencer marcando 3 ou mais tries que o oponente = 1 ponto extra;

– Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- Classificam-se às quartas de final o 1º colocado de cada uma das 3 conferências + os 5 melhores da classificação geral;