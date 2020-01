ARTIGO COM VÍDEO – A pré temporada para o Super Rugby está rolando pelo Hemisfério Sul. Para os Jaguares, da Argentina, o início dos jogos amistosos começou nesta sexta, com a equipe sul-americana recebendo a seleção de desenvolvimento da Geórgia, formada por atletas que atuam no próprio país e que se prepara para debutar neste ano na Currie Cup sul-africana. O jogo foi na cidade de Mar del Plata, diante de público excelente de mais de 18 mil pessoas.

Esta foi a primeira da série de duas partidas entre as duas equipes e os argentinos se impuseram por contundentes 66 x 03. Foi a primeira ação da equipe argentina, repleta de atletas que estiveram na última Copa do Mundo.

Bautista Delguy, Francisco Gorrissen, Agustín Creevy, Joaquín Díaz Bonilla e Santiago Carreras marcaram os tries do primeiro tempo, ao passo que Sebastián Cancelliere, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Matias Alemanno e Santiago Chocobares cruzaram o in-goal no segundo tempo.



Sharks vencem Rússia

- Continua depois da publicidade -

Enquanto isso, a Rússia foi à África do Sul e perdeu seus dois amistosos contra os Sharks, que vão se preparando para o Super Rugby. Placares de 64 x 14 e 45 x 21 para os sul-africanos.