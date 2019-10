O Joaca é campeão da Taça Tupi! Pela primeira vez, as Corujas de Florianópolis se sagraram campeãs de uma competição nacional. O título veio de modo irrepreensível, superando por nada menos que 60 x 00 o tradicional Rio Branco (tetracampeão nacional) na partida final em Santa Catarina. O Joaca já havia atropelado o BH em Minas Gerais e acabou confirmando seu favortiismo na partida derradeira.

Com o título, o Joaca enfrentará o Charrua, último colocado do Grupo B do Super 13, valendo promoção ao Super 12 de 2020. A partida será com mando de jogo do Charrua e ainda não teve data confirmada. Em breve a tabela de jogos será atualizada com a data.

60 00

Dia 26/10/2019 às 15h45 – Joaca 60 x 00 Rio Branco

Árbitro: Samuel Grando

Local: UFSC Tapera – Florianópolis, SC

Clube Cidade (Estado) Pts J V E D 4+ 7- PP PC SP Joaca Florianópolis (SC) 10 2 2 0 0 2 0 127 12 115 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 5 2 1 0 1 1 0 56 75 -19 Rio Branco São Paulo (SP) 0 2 0 0 2 0 0 8 104 -96

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- O campeão se classificará à Repescagem de Promoção/Rebaixamento. Caso o Joaca seja campeão, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo B do Super 13. Caso o campeão seja BH ou Rio Branco, a Repescagem será contra o 6º colocado do Grupo A do Super 13;

Histórico

Ano Campeão Cidade (Estado) Nome da competição Promovidos (Cidade/Estado) 1969 SPAC "B" São Paulo (SP) 2ª Divisão 1970 Colégio Pasteur*



Mackenzie* São Paulo (SP) 2ª Divisão 1971 Medicina*



Mackenzie* São Paulo (SP) 2ª Divisão 1972 Mackenzie São Paulo (SP) 2ª Divisão 1973 Colégio Pasteur¹ São Paulo (SP) 2ª Divisão 1974 Niterói Niterói (RJ) 2ª Divisão 1975 SPAC "B" São Paulo (SP) 2ª Divisão 1976 Federal São Paulo (SP) 2ª Divisão 1977 Mauá São Caetano do Sul (SP) 2ª Divisão 1978 Guanabara "B"² Rio de Janeiro (RJ) 2ª Divisão 1979 FEI São Bernardo do Campo (SP) 2ª Divisão 1980 FEI São Bernardo do Campo (SP) 2ª Divisão 1981 Mackenzie São Paulo (SP) 2ª Divisão 1982 Bruder³ São Paulo (SP) 2ª Divisão 1983 São Paulo FC São Paulo (SP) 2ª Divisão 1984 São Paulo FC São Paulo (SP) 2ª Divisão 1985 Nippon São Paulo (SP) 2ª Divisão 1986 São Paulo FC São Paulo (SP) 2ª Divisão 1987 SPAC "B" São Paulo (SP) 2ª Divisão 1988 Rio Branco São Paulo (SP) 2ª Divisão 1989 Curitiba Curitiba (PR) 2ª Divisão 2001 O'Malleys (SP) São Paulo (SP) Série B - - 2002 Varginha Varginha (MG) Série B - - 2003 não houve 2ª divisão 2004 Varginha Varginha (MG) Série B - - 2005 Curitiba Curitiba (PR) Série B Curitiba (Curitiba/PR) RJ Union (Rio de Janeiro/RJ) 2006 não houve 2ª divisão 2007 BH Rugby Belo Horizonte (MG) Copa do Brasil BH Rugby (Belo Horizonte/MG) Orixás (Salvador, BA) 2008 SPAC São Paulo (SP) Copa do Brasil SPAC (São Paulo, SP) Pasteur (São Paulo, SP) 2009 BH Rugby Belo Horizonte (MG) Copa do Brasil - - 2010 Farrapos Bento Gonçalves (RS) Copa do Brasil Farrapos (Bento Gonçalves/RS) BH Rugby (Belo Horizonte/MG) 2011 Ilhabela Ilhabela (SP) Copa do Brasil - - 2012 Tornados Indaiatuba (SP) Copa do Brasil - - 2013 Alecrim Natal (RN) Copa do Brasil Alecrim (Natal/RN) - 2014 Jacareí Jacareí (SP) Taça Tupi Jacareí (Jacareí/SP - 2015 Niterói Niterói (RJ) Taça Tupi Niterói (Niterói/RJ) - 2016 Jacareí Jacareí (SP) Taça Tupi Jacareí (Jacareí/SP) Poli (São Paulo/SP) 2017 Bandeirantes Saracens São Paulo (SP) Taça Tupi 8 clubes ao todo - 2018 Tornados Indaiatuba (SP) Taça Tupi Tornados (Indaiatuba/SP) e Serra Gaúcha (Caxias do Sul/RS) 2019 Joaca Florianópolis (SC) Taça Tupi

*Títulos divididos;



¹ Colégio Pasteur, equipe anterior à fundação do Pasteur AC;

² Bruder Rugby foi o primeiro nome do Bandeirantes;

³ Equipe original do Guanabara, anterior ao clube atual.