Fim de semana de eleições e fim de semana de decisões… no rugby! O Super 16 terá nesse sábado suas semifinais com dois jogaços pela frente: Farrapos contra Jacareí, a reedição da final de 2017 com o invicto Farrapos jogando em casa para derrotar o campeão de 2017, e Curitiba versus Poli, semifinal inédita entre campeão nacional de 2016 e campeão paulista de 2017 e 2018.

Além das semifinais, o Rio Grande do Sul viverá embate de Repescagem valendo vaga no próximo Super 16 entre Serra Gaúcha e San Diego.

São Paulo terá no sábado também decisões com as semifinais do Paulista C, com o Lechuza encarando o Jequitibá e a FEA medindo forças com os Jaguars. Enquanto isso, o Paulista D poderá conhecer seu campeão: o líder Rio Preto visitará o Taubaté e poderá ser campeão caso vença e vice líder Ribeirão Preto não derrote o Piracicaba fora de casa. Ribeirão também poderá ser campeão se vencer e o Rio Preto perder. E se ambos vencerem Ribeirão terá ainda um último jogo para decidir o título.

O rugby juvenil paulista também terá decisão, com o campeão do M17 sendo conhecido no domingo de eleição com o Vale pegando fogo com Jacareí contra São José.

No Rio de Janeiro, o sevens dará o tom do rugby, com o estadual de sevens juvenil rolando em Jacarepaguá, ao passo que a UFRJ será o palco da Liga Universitária de Sevens.

Super 16 – Semifinais

Dia 06/10/2018 às 15h00 – Farrapos x Jacareí – Brasil Rugby TV

Árbitro: Murilo Bragotto

Local: Estádio da Montanha – Bento Gonçalves, RS

Dia 06/10/2018 às 15h00 – Curitiba x Poli – Brasil Rugby TV

Árbitro: Xavier Vouga

Local: Paraná Esporte – Curitiba, PR

Repescagem Super 16/Taça Tupi

Dia 06/10/2018 às 14h30 – Serra Gaúcha x San Diego

Árbitro: Marcelo Poletto

Local: Estádio Municipal – Caxias do Sul, RS

Campeonato Paulista C – Semifinal

Dia 06/10/2018 à 13h – FEA X Jaguars

Árbitro:Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Natasha Olsen e Erika Weiss

4º árbitro: Mariana Rodrigues

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Lechuza X Jequitibá

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Luciano Sampaio

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local:Parque das Águas – Sorocaba, SP

Campeonato Paulista D – Semana 10

Dia 06/10/2018 às 15h – Taubaté X Rio Preto

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Camila Marianno

Local: SESI – Taubaté, SP

Dia 06/10/2018 às 15h – Piracicaba X Ribeirão Preto

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Gabriel Perri

4º árbitro: Marcela Coffacci

Local: Parque Pompeia – Piracicaba, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 13

Dia 06/10/2018 às 15h – SPAC B X Jacareí B

Árbitro: Renato Scalércio

Auxiliares de linha: Regis Dantas e Carlos Aleixo

4º árbitro: Genival Souza Filho

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 06/10/2018 às 16h – Ilhabela X Leões de Paraisópolis

Árbitro:Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Guilherme de Queiroz e Renata Martinez

4º árbitro: Vanessa Xavier

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Campeonato Paulista M19 – Semana 7

Dia 07/10/2018 às 14h – Jacareí X São José

Árbitro: Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 07/10/2018 às 16h – Iguanas X Pasteur

Árbitro: Lucas Saccomanno

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista M17 – FINAIS

Dia 06/10/2018 às 13h – SPAC/RB/Tatuapé X Barbarians XIX – Disputa de 5º lugar

Árbitro: Regis Dantas

Local: SPAC – São Paulo, SP

Dia 07/10/2018 às 15h30 – Jacareí X São José – FINAL

Árbitro: Natasha Olsen

Auxiliares de linha: Augusto Cambuzano e Cauã Ricardo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Circuito Fluminense Juvenil de 7s – M18 e M16

Dia 06/10/2018

Local: Colônia Juliano Moreira – Jacarepaguá – Rio de Janeiro, RJ

Liga Fluminense Universitária de 7s



Dia 06/10/2018 – Masculino – Grupo A: UFRJ, Rural e UmRio; Grupo B: UFF, UERJ e Unifoa / Feminino: UERJ, UFRJ, UFF e Unifoa

Local: Prefeitura da UFRJ – Rio de Janeiro, RJ