O World Rugby Laws, isto é, as Leis do Rugby, vão sendo traduzidas para várias línguas. Disponível online, o “Laws” foi pela última vez traduzido para o português em 2015. Porém, em 2017, o World Rugby remodelou as Leis do Rugby, reescrevendo o livro e o site, o que deixou obsoleta a versão vigente até então.

O trabalho de tradução das Leis para vários idiomas começou já em 2017 e em 2020 as Leis ganharam uma versão em árabe, que se tornou a 11ª língua com uma versão. O português, até o momento, segue sem sua versão.

As Leis do Rugby estão disponíveis em: