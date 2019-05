ARTIGO COM VÍDEOS – O Top 14 está chegando ao fim, completando a penúltima rodada nesse final de semana, chegando com quase tudo decido. Toulose (1º) e Clermont (2º) chegam com a vaga garantida na semifinal, enquanto Lyon (3º) recebe uma quarta de final. Na parte de baixo da tabela o Perpignan (14º) vai para o Pró-D2 enquanto o Grenoble (13º) vai disputar a repescagem com o vice da segunda divisão. Ainda em aberto estão três vagas nas quartas de final, com quatro equipes na disputa Racing (4º) e Castres (5º) dependem apenas de uma vitória simples ou de um tropeço dos adversários enquanto o Montpellier (6º) precisa vencer com ponto bônus ou torcer para o La Rochelle (7º) perder ou não conseguir uma vitória bonificada.

O Perpigan se despediu da sua torcida com mais uma derrota, sendo batido pelo Racing por 52 a 14, no que vem sendo uma das piores campanhas da história da primeira divisão francesa. A torcida porém não abandonou o time, mais uma vez comparecendo em peso para apoiar a equipe que luta muito, mas não consegue ser competitiva. Os parisienses por outro lado conquistam uma vitória chave e vão para a ultima rodada precisando bater o Agen (12º), fora de casa, para se garantir na próxima fase.



Na parte de baixo da tabela tudo decidido. O Pau (11º) bateu, em casa, o Grenoble por 22 a 0, resultado que coloca os alpinos matematicamente na décima terceira posição, tendo de jogar a repescagem contra o vice da segunda divisão, no que promete ser um jogo muito duro.



No começo da temporada Toulon (10º) e Clermont na penúltima rodada pareceria ter os ingredientes para um grande jogo. O que poucos esperavam era que seria apenas para cumprir tabela com o Toulon sem chances de classificação e o Clermont garantido nas semifinais, apesar disso a partida foi bastante agitada com o time da Provence levando a melhor por 32 a 11. O jogo teve um tom emocionante já que foi a ultima partida em casa de três lendas locais o hooker Guilhem Guirado, o segundo centro Mathieu Bastareaud e o veteraníssimo abertura da seleção francesa Francois Trinh-duc, que se despedem no final da temporada.



O Castres viajou pressionado, depois de duas derrotas seguidas em casa, a equipe precisava vencer o Agen para sem manter na briga pela próxima fase e jogando com a eficiência de sempre a venceu os donos da casa 17 a 10 e no próximo fim de semana decide a vaga em casa diante do Toulon, precisando apenas de uma vitória para se classificar. A Agen jogou sem pressão, depois de vencer o Grenoble rodada passada e se livrou matematicamente do rebaixamento com a derrota dos Alpinos no mesmo dia.



O Lyon bateu em casa o La Rochelle, por 29 a 19, e garantiu a classificação e o direito de jogar as quartas de final em casa. A partida foi dura, com os atlânticos melhor em diversos períodos, com destaque para o abertura Jonathan Wisniewski, preciso nos chutes e o centro Charlie Ngatai, que marcou um try fundamental na segunda etapa. O resultado complica a vida dos atlânticos que chegam à ultima rodada precisando vencer o Bordeaux, em casa, e torcer para Racing, Montpellier ou Castres vacilarem.



O Montpellier segue executando seu pequeno milagre. Praticamente fora da disputa a algumas rodadas o time bateu o Stade Français, jogando em casa, por 42 a 25, anotando a sétima vitória em oito jogos e agora depende apenas das próprias forças, tendo de vencer o Clermont, já classificado, fora de casa na próxima rodada. O resulto encerra as chances dos parisienses de classificação, que apenas cumprem tabela na próxima rodada.



O Toulouse segue imparável, executando a maior surpresa da rodada. A equipe viajou para a terra dos vinhos enfrentar o Bordeaux que jogava a vida. No primeiro tempo um massacre dos donos da casa, que foram para o vestiário vencendo por 36 a 7. Na segunda etapa o Toulouse voltou sem suas principais estrelas, que não estavam interessadas no jogos, com os reservas aterrorizando o time da casa, que não anotou nenhum ponto, perdendo o jogo por 43 a 36. A derrota encerra as chances de classificação do Bordeaux, que passa mais um ano fora das finais, o jogo também foi o ultimo em casa do scrum-half Baptiste Serin, formado nas categorias de base do clube e que defendera as cores do Toulon na próxima rodada.



Última rodada de arrepiar

Na rodada final, no próximo sábado, 3 vagas no mata-mata estarão em jogo entre 4 clubes separados por 3 pontos: Racing (69 pontos), Castres (69), Montpellier (66) e La Rochelle (66), quem vai avançar às finais? O Racing parece ter vida mais tranquila por visitar o eliminado Agen, que não sonha com mais nada, ao passo que o Castres também enfrenta time eliminado, o Toulon, que, no entanto, sempre joga pressionado pelo peso do elenco. O Montpellier terá vida dura no papel, por visitar o poderoso Clermont, mas que poderá acabar poupando atletas, pois já é o segundo colocado. Enquanto isso, o La Rochelle – hoje fora da zona de classificação – receberá o eliminado Bordeaux e certamente colocará pressão sobre os concorrentes.

Brive e Bayonne decidirão a promoção ao Top 14

Enquanto isso, a Pro D2, a 2ª divisão francesa, viveu suas semifinais, com os tradicionais Brive e Bayonne garantindo vaga na grande final, que definirá o time promovido diretamente ao Top 14 e o time que terá que jogar a repescagem de promoção e rebaixamento contra o penúltimo colocado do Top 14, que já é matematicamente o Grenoble.

No primeiro embate, o Oyonnax tinha a vantagem do mando de jogo contra o Bayonne, mas o jogo não terminou como os alpinos queriam. Os bascos foram brilhantes e reverteram uma desvantagem que era simplesmente de 27 x 09 no intervalo para emergirem vitoriosos por 38 x 34, com 4 tries na segunda etapa.



Já o Brive, dono da melhor campanha, não teve maiores sustos para vencer a surpresa Vannes por 40 x 20, com 4 tries a 2 para os alvinegros.



A final será em campo neutro, em Pau.

Top 14 – Campeonato Francês 2018-19

Agen 10 x 17 Castres

Perpignan 14 x 52 Racing

Pau 22 x 00 Grenoble

Lyon 29 x 19 La Rochelle

Montpellier 42 x 25 Stade Français

Bordeaux 36 x 43 Toulouse

Toulon 32 x 11 Clermont

Clube Cidade Jogos Pontos Toulouse Toulouse 25 93 Clermont Clermont-Ferrand 25 82 Lyon Lyon 25 74 Racing Paris 25 69 Castres Castres 25 69 Montpellier Montpellier 25 66 La Rochelle La Rochelle 25 66 Stade Français Paris 25 60 Bordeaux-Bègles Bordeaux 25 57 Toulon Toulon 25 53 Pau Pau 25 43 Agen Agen 25 38 Grenoble Grenoble 25 28 Perpignan Perpignan 25 12

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto;

- Derrota por mais 6 pontos ou mais = 0 pontos;



- 1º e 2º lugares = classificação direta às Semifinais e à Champions Cup;

- 3º ao 6º lugares = classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 13º lugar = Repescagem contra o Rebaixamento

- 14º lugar = Rebaixamento direto



Pro D2 – 2ª divisão francesa 2018-19

Semifinais

Brive 40 x 20 Vannes, em Brive

Oyonnax 34 x 38 Bayonne, em Oyonnax

Final – dia 26/05

Brive x Bayonne, em Pau