Qual o futuro dos Sunwolves, a equipe japonesa do Super Rugby? A equipe se despediu do Super Rugby neste ano e não voltará à competição. Porém, seu futuro ainda vem sendo estudado.

A partir de 2021, o Japão teria uma nova liga profissional de rugby, com franquias representando cidades do país. Era esperado que os Sunwolves e equipes da atual Top League (a atual liga japonesa) enviassem candidaturas para se tornarem franquias da liga ainda neste ano, porém o adiamento dos Jogos Olímpico de 2020 poderá fazer com que a liga tenha seu lançamento adiado em um ano.

A notícia publicada agora na imprensa japonesa é de que o Sunwolves pode optar por não participar da liga japonesa nem mesmo em 2022. O presidente da equipe declarou que pensa nos Sunwolves jogando uma liga australiana no futuro. Com isso, os japoneses aguardam notícias sobre o futuro do Super Rugby na Austrália para decidirem o destino final dos Sunwolves.