ARTIGO COM VÍDEOS – A notícia passou despercebida em junho, mas o NRC (National Rugby Championship), o Campeonato Australiano de Rugby, teve sua edição 2020 cancelada. A competição – que conta também com um time de Fiji – é disputa sempre no segundo semestre, após o término do Super Rugby, e envolve franquias que têm vínculos com os times do Super Rugby.

Com a pandemia, o Super Rugby australiano foi esticado até setembro, inviabilizando o NRC. Com o contrato atual de organização do NRC indo até 2020, sua continuidade em 2021 ainda será negociada e discutida na Austrália e em Fiji.

Por outro lado, as competições de clubes de Austrália e Fiji, que estão abaixo do Super Rugby e do NRC, já estão em andamento. Na Austrália, o Shute Shield (a liga de Sydney) e a QPR (a liga de Brisbane), as duas mais fortes do país, tiveram início no fim de junho, ao passo que agora no fim de julho foi dada a largada para a Skipper Cup, o Campeonato Fijiano.

Como é a Skipper Cup?

A FRU Cup (Fijian Rugby Union Cup), cujo nome comercial atual é Skipper Cup, é o Campeonato Fijiano de Rugby, que é disputado anualmente desde 1963 pelas seleções provinciais do país. A primeira divisão conta com as 8 principais equipes do país: Suva (a capital), Nadroga (o maior campeão), Nadi, Naitasiri, Namosi, Tailevu, Lautoka e Yasawa.

Abaixo, melhores momentos das duas primeiras rodadas da Skipper Cup em 2020: