O Campeonato Italiana está incrível. Após 14 rodadas, 3 equipes dividem a liderança da competição!

Em Mogliano o Bersaglieri de Rovigo lutaram contra os anfitriões, até um quarto de hora do final o placar estava pregado 17×17. Resolvem os jogos os avançados com um drive bem ajustado a 5 metros que leva Momberg a esmagar o try da virada final. Termina 17×25, sem sequer dar o ponto de bônus para os anfitriões, graças a um penal no final Mantelli.

O sucesso do Valorugby contra Valsugana foi mais claro, com o Tupi Dall’Acqua em campo, o jogo disputado no estádio Lanfranchi, a casa do Zebre. O time emiliano oferece um show apropriado para a ocasião: somente no primeiro quarto de hora marca três tries. 38×7 o placar final.

Calvisano atropela o San Donà, vencendo com um placar 61×14. Vence também a quarta força Petrarca 17×6 contra o Viadana.

Perdem terreno na luta pelos lugares do mata-mata os policiais do Fiamme Oro, derrotadas em Florença pelos I Medicei em um jogo com quatro cartões amarelos, dois de cada lado. O primeiro tempo vê três tries pelos florentinos contra dois dos romanos (17 a 14 no intervalo), enquanto na segunda parte um try por parte é completado por um penal do toscano Cornelli, termina 27×21.

No fundo da tabela vitória do Verona, saindo da zona de rebaixamento, em Roma sobre o Lazio 35×31. Com quatro tries de ambos os lados.

Escrito por: Giorgio Vuerich

Top 12 – Campeonato Italiano 2018-19

I Medicei 27 X 21 Fiamme Oro

ValoRugby Emilia 38 X 07 Valsugana

Mogliano 17 X 25 Rovigo

Petrarca Padova 17 X 06 Viadana



Lazio Roma 31 X 35 Verona

Calvisano 62 x 14 San Donà

Clube Cidade Jogos Pontos Calvisano Calvisano 14 53 Rovigo Rovigo 14 53 Valorugby Emilia Reggio Emilia 14 53 Petrarca Padova 14 49 Fiamme Oro Roma 14 42 I Medicei Florença 14 35 Mogliano Mogliano Veneto 14 26 Viadana Viadana 14 25 San Donà San Donà di Piave 14 25 Verona Verona 14 21 Valsugana Padova 14 18 Lazio Roma 14 17

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento