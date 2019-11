Depois do Peñarol, do Uruguai, outro gigante do futebol sul-americano foi confirmado oficialmente na nova Super Liga Sul-Americana (SLAR), a pioneira liga profissional de rugby que estreará em 2020. Trata-se do Olimpia, de Asunción, que representará o Paraguai na competição.



O time será conhecido como Olimpia Lions e já teve o lançamento de suas redes sociais.

A liga terá inicialmente 5 times: Los Ceibos, de Córdoba, Argentina; Peñarol, de Montevidéu, Uruguai; Olimpia, de Asunción; uma equipe de nome a confirmar baseada em Santiago, Chile; e uma equipe brasileira também a ser confirmada, baseada em São Paulo.

As equipes jogarão em turno e returno, em um total de 8 partidas por time, entre o fim de fevereiro e maio. Os quatro primeiros colocados farão as semifinais.

Colômbia começa a montar seu time

Já a Colômbia pretende ter um time na liga em 2021. Os colombianos começaram já a formar sua equipe, nomeada Cafeteros, e que enfrentará o quinto colocado de 2020 em maio em jogos de exibição.