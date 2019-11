Poli e Farrapos farão nesse sábado, dia 9, a segunda semifinal do Super 13, valendo vaga para o vencedor encarar o São José na decisão do título do Campeonato Brasileiro de 2019. A partida terá transmissão pro web rádio da WR4 ao vivo. A grande novidade é que a partida será realizada como rodada dupla do jogo entre Brasil e Portugal, no estádio do Nacional, na Barra Funda, em São Paulo. A partida acontece assim que acabar o jogo dos Tupis, às 16h30, com entrada gratuita no estádio a partir das 16h00. Iniciativa inédita.

O jogo é a reedição da final de 2018, quando a Poli venceu o time gaúcho por 30 x 25 em Bento Gonçalves, faturando seu título inédito. O Farrapos, no entanto, venceu os politécnicos em 2017, 50 x 05, mas jamais antes enfrentou o time paulista em São Paulo.

A Poli chegou à semifinal após despachar o Desterro nas quartas de final, mas perdeu nada menos que 6 titulares para a Seleção Brasileira: Abud, Gelado, Robert, Ariel, Zé e Maranhão. Problemas para o técnico Maurício Carli sanar. No entanto, a Poli ainda conta com atletas de peso, como Pedro Bengaló, Beukes Cremer e Lucas Muller, todos com carreira pelos Tupis, além de jovens que vem despontando como Ivan (vice artilheiro de tries do Super 13, com 8), Jaco e Pompeo.

Já o Farrapos, que venceu o Jacareí nas quartas (em jogo que ainda terá julgamento com relação ao comportamento de parte da torcida gaúcha, mas apenas após a semifinal), não perdeu atletas para os Tupis, com o técnico Javier Cardozo tendo força máxima disponível. Teco é um dos artilheiros de tries da competição (também com 8 tries), ao passo que Facundo segue como um dos grandes pontuadores e nomes como Duda e Coghetto igualmente vem obtendo destaque.

Quem vencerá sábado a segunda semifinal do Campeonato Brasileiro #Super13? @Polirugby ou @FarraposRugby ? — Portal do Rugby (@portaldorugby) November 6, 2019

16h30 – Poli x Farrapos – Web rádio WR4 AO VIVO

Árbitro: Renato Scalércio

Local: Estádio Nicolau Alayon – São Paulo, SP