ARTIGO COM VÍDEOS – O PRO14 retornou nesse fim de semana após pausa para o Six Nations e a briga pela classificação só ficou maior. Na Conferência A, o Glasgow segue colado no Munster, enquanto o Connacht cresceu, ao passo que na Conferência B Benetton Treviso, Edinburgh e Ulster venceram e seguem ponto a ponto atrás da segunda colocação – já que ninguém parece segurar o Leinster. Por outro lado, os galeses só lamentaram, com todos sendo derrotados.

Os irlandeses do Leinster seguem imparáveis e desta vez foram à Itália e venceram o aguerrido Zebre por 40 x 24. Mas os italianos fizeram um primeiro tempo de tirar o chapéu. O Leinster abriu 21 x 00, mas antes do intervalo o Zebre cravou simplesmente 3 tries e deixou o placar em 21 x 19. Mas a segunda etapa foi azul e mais 3 tries selaram a vitória do líder da Conferência B.



O líder da Conferência A também é irlandês, o Munster, que não teve qualquer problema para se impor sobre os sul-africanos do Kings: 43 x 00. Foram 7 tries em Cork, com direito a 5 em um segundo tempo arrasador.



Mas o Munster está sendo perseguido de perto pelo Glasgow Warriors. Os escoceses foram a Gales e conseguiram grande vitória por 38 x 34 sobre o Cardiff Blues, em um jogão que teve os visitantes largando fortes com tries de Nick Grigg, Ali Price e Pete Horne, porém o ponta galês Aled Summerhill fez um hat-trick que quase deu a virada aos galeses. Ela só não ocorreu porque Frisby e Tameilau marcaram os tries da segurança dos Warriors, que contiveram a reação galesa.

Enquanto isso, o Connacht assumiu o terceiro lugar da Conferência A com vitória crucial na briga direta com o Cheetahs. Jack Carty conduziu os verdes irlandeses à virada, após os sul-africanos abrirem vantagem com 2 tries no começo do jogo. Porém, o try decisivo do jogo veio apenas aos 78′, com Butler selando o 25 x 17.



A jornada foi perfeita para os irlandeses, com o Ulster também vencendo. Jogo em Gales contra o Ospreys, que só teve a lamentar a derrota por 8 x 0. McCloskey fez o único try da partida que tirou os Ospreys da zona de classificação na Conferência A e fez o Ulster voltar à briga na B.



Na Conferência B quem é a sensação são os italianos do Benetton Treviso, que venceram rival direto pela classificação, o Scarlets, e seguiram na zona de classificação. 25 x 19, com os Leões do Vêneto fazendo o que a seleção da Itália não consegue. Tries vencedores de Halafihi, Sperandio e Ruzza.



Com o mesmo número de pontos do Benetton, mas na frente em segundo lugar na Conferência B pelo saldo, o Edinburgh cumpriu seu dever e derrotou os galeses do Dragons por 34 x 17. Triunfo sem maiores problemas, com o sul-africano Duhan van der Merwe seguindo brilhando com 2 tries.



Guinness PRO14 – 2018-19 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Cardiff Blues 34 x 38 Glasgow Warriors

Benetton Treviso 25 x 19 Scarlets

Connacht 25 x 17 Cheetahs

Zebre 24 x 40 Leinster

Ospreys 00 x 08 Ulster

Munster 43 x 00 Kings

Edinburgh 34 x 17 Dragons

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Munster Irlanda Limerick/Cork 15 53 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 15 51 Connacht Irlanda Galway 15 42 Ospreys Gales Swansea 15 38 Cardiff Blues Gales Cardiff 15 38 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 15 36 Zebre Itália Parma 15 18 Conferência B Leinster Irlanda Dublin 15 63 Edinburgh Escócia Edimburgo 15 41 Benetton Treviso Itália Treviso 15 41 Ulster Irlanda Belfast 15 39 Scarlets Gales Llanelli 15 36 Dragons Gales Newport 15 19 Kings África do Sul Porto Elizabeth 15 19

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;