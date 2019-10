ARTIGO COM VÍDEOS – O Guinness PRO14, a liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul, teve sua 4ª rodada nesse fim de semana e apenas um time segue invicto: o atual campeão Leinster, líder da Conferência A.

Porém, vitória do Leinster foi completamente atípica: apenas 3 x 0 sobre o Zebre, pior time de 2018-19, na Itália. Ross Byrne chutou o único penal certeiro para os irlandeses favoritos e os italianos se defenderam com muita competência.

O outro time que estava invicto era o Cheetahs, mas o time sul-africano caiu na Irlanda diante do Connacht: 22 x 22, com Tom Farrell marcando try decisivo no fim, quando os Cheetahs jogavam com 14 homens, por vermelho.

Destaque ainda para a derrota do Glasgow, ainda sem os atletas que defenderam a Escócia no Mundial, diante do Dragons.

- Continua depois da publicidade -

Os vídeos estão no fim do artigo.

Ação no Top 12 italiano – Por Giorgio Vuerich

O Petrarca ganhou contra o Lazio, com a equipe romana capaz de permanecer apegada ao jogo por uma hora, retornando a menos dois no placar (19×21 a 60 ′), com o forte Try do Coronel, antes de ceder na última parte do jogo diante da força dos convidados. O Petrarca, de fato, marca três tries (nos seis no total) nos últimos doze minutos, fechando às 19×40.

O jogo em Florença foi muito lutado até os minutos de acréscimo onde os campeões italianos de Calvisano com uma vantagem bastante confortável (3×19 ao 38 ‘) subiram a virada dos Toscanos com um Drop-goal ao 79’ (23×22). Mas nos acréscimos os lombardos viram novamente o jogo com um try de Jacopo Trulla, para os 23×27 definitivos.

Na primeira grande partida do Top12, Rovigo vence o Fiamme Oro 15×14 no estádio Battaglini no final de uma partida disputada na qual as duas equipes tiveram pouca continuidade em seu jogo. Todos os pontos dos “Bersaglieri” foram marcados por Menniti-Ippolito nos Penais, enquanto os “policiais” marcaram o único try do jogo no primeiro tempo com o oitavo Cornelli.

Surpreendentemente, o San Donà vence Valorugby (com o Tupi Dell’Acqua que entrou nos últimos 10 minuto) por 20 x19, em um jogo sempre equilibrado durante os oitenta minutos. Também esse jogo foi decidido com um drop-goal nos acréscimos.

Por fim o Mogliano vence em Colorno 31×21 e o Viadana derrota o Lyons 31×22

Guinness PRO14 – Liga de Irlanda, Gales, Escócia, Itália e África do Sul

Munster 28 x 12 Ospreys

Ulster 23 x 14 Cardiff Blues

Dragons 18 x 05 Glasgow Warriors

Benetton Treviso 36 x 30 Kings

Connacht 24 x 22 Cheetahs

Zebre 00 x 03 Leinster

Edinburgh 46 x 07 Scarlets

Clube País Cidade Jogos Pontos Conferência A Leinster Irlanda Dublin 4 19 Cheetahs África do Sul Bloemfontein 4 16 Ulster Irlanda Belfast 4 15 Dragons Gales Newport 4 9 Glasgow Warriors Escócia Glasgow 4 5 Ospreys Gales Swansea 4 5 Zebre Itália Parma 4 2 Conferência B Connacht Irlanda Galway 4 15 Munster Irlanda Limerick/Cork 4 15 Edinburgh Escócia Edimburgo 4 14 Scarlets Gales Llanelli 4 13 Benetton Treviso Itália Treviso 4 7 Cardiff Blues Gales Cardiff 4 6 Kings África do Sul Porto Elizabeth 4 2

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por 7 pontos ou menos de diferença = 1 pontos extra;



- 1ºs colocados de cada grupo = classificação direto às Semifinais e à Champions Cup;

- 2ºs e 3ºs lugares de cada grupo - classificação à Repescagem para as Semifinais e à Champions Cup;

- 4ºs colocados - repescagem pela Champions Cup;

- Nota: as equipes sul-africanas não podem se classificar à Champions Cup;

Peroni TOP12 – Campeonato Italiano

I Medicei 23×27 Calvisano

Lazio 19×40 Petrarca Padova

Colorno 21×31 Mogliano

Rovigo 15×14 Fiamme Oro

Viadana 31×22 Lyons

San Donà 20×19 Valorugby

Clube Cidade Jogos Pontos Petrarca Padova 2 10 Calvisano Calvisano 2 10 Mogliano Mogliano Veneto 2 10 Rovigo Rovigo 2 9 Fiamme Oro Roma 2 6 Viadana* Viadana 1 5 San Donà San Donà di Piave 2 5 Valorugby Emilia* Reggio Emilia 1 1 I Medicei Florença 2 1 Lyons Piacenza 2 0 Lazio Roma 2 0 Colorno Colorno 2 0

- Vitória = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota = 0 pontos;

- Anotar 4 ou mais tries = 1 ponto extra;

- Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto extra;



- 1º a 4º colocados = Semifinais

- 11º e 12º colocados = Rebaixamento



*Viadana e Valorugby tiveram um jogo com resultado cancelado.