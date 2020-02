No mês de julho, a seleção da Argentina receberá três amistosos internacionais. Os Pumas encararão duas vezes a França, nos dias 4 e 11, e fecharão a série contra a Itália no dia 18.

A União Argentina de Rugby confirmou as sedes das partidas. O primeiro jogo com os franceses será em Córdoba, no Estadio Mario Kempes, com capacidade para 57 mil pessoas, que não recebe os Pumas desde 2014. Depois, o segundo duelo com a França será em Santa Fe, no Estadio Brigadier General Estanislao López, o “Cemitério de Elefantes”, com 47 mil lugares. Por fim, o Estadio Padre Ernesto Martearena, em Salta, com capacidade para 20 mil torcedores, receberá Pumas contra Itália.

Com isso, os Pumas já têm definidas todas as cidades onde jogarão em casa neste ano, pois o Rugby Championship também teve suas sedes anunciadas.

- Continua depois da publicidade -

Los Pumas na Argentina em 2020

Dia 04/07 – Argentina x França, em Córdoba

Dia 11/07 – Argentina x França, em Santa Fe

Dia 18/07 – Argentina x Itália, em Salta

Dia 15/08 – Argentina x África do Sul, em San Juan

Dia 19/09 – Argentina x Nova Zelândia, em Mendoza

Dia 26/09 – Argentina x Austrália, em Buenos Aires