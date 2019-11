Os “rugbies” brasileiros tiveram hoje decisões! Em São José dos Campos, o São José ergueu a taça de campeão brasileiro pela décima vez em sua história ao derrotar a Poli por 29 x 19 na grande final do Super 13.

Enquanto isso, no Paraná, foi dada a largada para o TOP1, o novo Campeonato Brasileiro de Rugby League 13s, com o Urutau falando mais alto e vencendo Band Devils e Maringá, para terminar o Grupo Sul no primeiro lugar. Por falta de atletas, o Band desistiu de seu segundo jogo com o Maringá.

Já no sevens, Minas Gerais viveu seu estadual e teve o BH faturando os títulos masculino e feminino. E no Mato Grosso Sevens o Melina foi o campeão geral feminino e o Primavera ficou com o título estadual masculino.

TOP1 – Campeonato Brasileiro de Rugby League

Dia 23/11/2019 – Grupo Sul

08h00 – Urutau 32 x 10 Band Devils

12h00 – Band Devils 00 x 24 Maringá (W.O)

16h00 – Urutau 34 x 20 Maringá

Local: Campo da Polícia Ambiental – São José dos Pinhais, PR

Super 13 – Campeonato Brasileiro – FINAL

Dia 23/11/2019 às 15h00 – São José 29 x 19 Poli

Árbitro: Victor Hugo Barboza

Assistentes: Renato Scalercio e Natasha Olsen

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 23/11/2019 – Taubaté 19 x 40 SPAC B

Local: SESI Taubaté – Taubaté, SP

Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 218 87 131 SPAC Desenvolvimento São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 162 124 38 Taubaté Taubaté 5 4 1 0 3 1 0 116 139 -23 Poli XV São Paulo 1 4 0 0 4 1 0 56 202 -146

Vitória = 4 pontos

Empate = 2 pontos

Derrota = 0 pontos

Marcar 4 ou mais tries no jogo = 1 ponto

Perder por diferença de 7 pontos ou menos = 1 ponto

Minas Sevens

Dia 23/11/2019 – Feminino: BH, Inconfidência e Lagoa Santa

Masculino – Grupo A: Montes Claros, Lagoa Santa e Inconfidência / Grupo B: Inconfidentes Ouro Preto, Varginha e BH

Local: SESC Venda Nova – Belo Horizonte, MG

08h00 – Lagoa Santa 21 x 29 Inconfidência – Masculino

08h20 – BH 33 x 07 Inconfidência – Feminino

08h40 – Inconfidentes 21 x 14 Varginha – Masculino

09h00 – Montes Claros 00 x 40 Inconfidência – Masculino

09h20 – BH 20 x 12 Lagoa Santa – Feminino

09h40 – Inconfidentes 00 x 26 BH – Masculino

10h00 – Montes Claros 07 x 33 Lagoa Santa – Masculino

10h20 – Inconfidência 05 x 36 Lagoa Santa – Feminino

10h40 – Varginha 07 x 19 BH – Masculino

11h00 – Inconfidência 00 x 36 BH – Feminino

11h20 – Veteranos

11h40 – M16

12h00 – Lagoa Santa 07 x 22 BH -Feminino

13h20 – Lagoa Santa 24 x 17 Inconfidência – Feminino

13h40 – Inconfidência 24 x 07 Inconfidentes – Semifinal – Masculino

14h00 – BH 17 x 07 Lagoa Santa – Semifinal – Masculino

14h20 – M18

14h40 – Montes Claros 07 x 49 Varginha – 5º lugar – Masculino

15h00 – Inconfidentes 14 x 12 Lagoas Santa – 3º lugar – Masculino

15h20 – BH 19 x 12 Inconfidência – FINAL – Masculino

Mato Grosso Sevens – 4ª etapa



Dia 23/11/2019

Local: Estádio Ary Tomazzelli – Campo Novo do Parecis, MT

14h00 – Parecis A 37 x 12 Parecis B – Masculino

14h25 – Primavera 22 x 12 Melina – Masculino

14h50 – Melina 22 x 00 Parecis – Feminino

15h30 – Parecis A 10 x 26 Melina – Masculino

15h55 – Primavera 55 x 00 Parecis B – Masculino

16h20 – Parecis 00 x 42 Melina – Feminino

17h00 – Parecis B 00 x 50 Melina – Masculino

17h25 – Primavera 31 x 00 Parecis A – Masculino

17h50 – Melina 51 x 00 Parecis – Feminino

Campeão masculino: Primavera

Campeão feminino: Melina

2º Torneio Infanto-Juvenil do Niterói – Beach Rugby



Dia 24/11/2019 – M19 Masculino: Niterói, UmRio, RENP e Guanabara

M19 Feminino: Niterói, RENP, Mulheres em Campo e UmRio

M16 Masculino: Niterói, Grêmio Náutico Maricá e UmRio

Local: Praia do Icaraí – Niterói, RJ

Amistosos

Dia 23/11/2019 às 13h00 – São José “B” x UFF

Local: CT Ange Guimera – São José dos Campos, SP