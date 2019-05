ARTIGO COM VÍDEOS – A NRL – o Campeonato Australiano de Rugby League – celebrou a cultura aborígene nesse fim de semana com uma rodada inteira dedicada à identidade indígena do país. Todos os times foram a campo com uniformes inspirados em arte nativa e o grande destaque ficou por conta de mais uma derrota do Sydney Roosters, que vai perdendo fôlego na luta pela liderança. Queda diante do ascendente Newcastle Knights por 38 x 12, com Mtchell Pierce, ex Roosters, marcando para os Knights.

A liderança segue sendo do South Sydney Rabbitohs, que fez 32 x 16 sobre o Wests Tigers, ao passo que o vice líder Melbourne Storm também venceu, com um 28 x 06 sobre o lanterna Canterbury Bulldogs.

O Canberra Raiders, que vinha bem, escorregou em derrota para o North Queensland Cowboys por 22 x 16 em casa, ao passo que o St. George Illawarra Dragons vai afundando e perdeu agora o clássico do Sul de Sydney diante do Cronulla Sharks por 22 x 09.

Já na Super League inglesa, o fim de semana foi de Magic Weekend, com todos os jogos da rodada sendo jogados no Anfield Road, casa do Liverpool FC, do futebol. O Warrington Wolves foi destaque derrotando bem fora de casa o Wigan Warriors, ao passo que o St. Helens Saints segue na ponta inabalável, agora com triunfo sobre o Castleford Tigers. O Huddersfield Giants espantou a liga triturando fora de casa o bom Hull FC e o Leeds Rhinos respirou aliviado vencendo London Broncos em embate direto contra o rebaixamento.











NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Eels 10 x 16 Panthers

Sea Eagles 18 x 36 Titans

Knights 38 x 12 Roosters

Raiders 16 x 22 Cowboys

Rabbitohs 32 x 16 Wests Tigers

Warriors 02 x 08 Broncos

Bulldogs 06 x 28 Storm

Dragons 09 x 22 Sharks

Clube Cidade Jogos Pontos South Sydney Rabbitohs Sydney 11 20 Melbourne Storm Melbourne 11 18 Sydney Roosters Sydney 11 16 Newcastle Knights Newcastle 11 12 Canberra Raiders Canberra 11 12 Manly-Warringah Sea Eagles Sydney 11 12 Cronulla-Sutherland Sharks Sydney 11 12 Parramatta Eels Sydney 11 10 Brisbane Broncos Brisbane 11 10 Wests Tigers Sydney 11 10 North Queensland Cowboys Townsville 11 10 New Zealand Warriors Auckland (Nova Zelândia) 11 8 St. George Illawarra Dragons Wollongong/Sydney 11 8 Gold Coast Titans Gold Coast 11 6 Penrith Panthers Sydney 11 6 Canterbury-Bankstown Bulldogs Sydney 11 6

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

St. Helens 36 x 16 Castleford

Leeds 24 x 22 London

Salford 20 x 22 Hull KR

Wigan 14 x 26 Warrington

Hull FC 02 x 55 Huddersfield

Wakefield 18 x 25 Catalans

Clubes Cidade Jogos Pontos St. Helens Saints St. Helens 16 30 Warrington Wolves Warrington 16 24 Catalans Dragons Perpignan (França) 16 20 Hull FC Kingston-upon-Hull 16 18 Castleford Tigers Castleford 16 16 Wakefield Trinity Wildcats Wakefield 16 16 Salford Red Devils Salford 16 14 Huddersfield Giants Huddersfield 16 14 Wigan Warriors* Wigan 16 12 Leeds Rhinos Leeds 16 10 Hull Kingston Rovers Kingston-upon-Hull 16 10 London Broncos Londres 16 8