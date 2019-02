O Rugby Europe Championship (o “Six Nations B”) é atração na FLO Rugby nesse fim de semana que se aproxima, no qual Six Nations e Americas Rugby Championship terão uma folga.

A 2ª rodada do torneio terá um jogo valioso para o Brasil por conta do Ranking Mundial. É o duelo entre Romênia e Alemanha, uma vez que uma vitória alemã derrubaria o Brasil para o 27º lugar. Porém, o feito parece improvável, após os alemães largarem a competição com derrota para a Bélgica. Porém, os alemães tiveram uma recente e espantosa vitória sobre a Romênia em 2017, que alimenta esperanças.

A Rússia, que irá ao Mundial e sobre revés ao perder para a Espanha, busca recuperar a confiança recebendo a Bélgica, ao passo que o grande jogo da jornada oporá a favorita Geórgia, que também estará na Copa do Mundo, e a ascendente Espanha. O jogo será em solo georgiano, onde os Leones jamais venceram.

Por fim, a Europa ainda terá o retorno das disputas do Rugby Europe Trophy (o “Six Nations C”), que começou no fim do ano passado. O favorito Portugal, no entanto, ainda não havia entrado em campo e fará sua estreia recebendo a Polônia. A vitória é crucial, uma vez que o próximo jogo dos Lobos será decisivo, fora de casa, contra a líder Holanda.

*Horários de Brasília

Sábado, dia 16 de fevereiro

10h00 – Romênia x Alemanha, em Botoşani – RE Championship – FLO RUGBY AO VIVO

Árbitro: Nika Amashukeli (Geórgia)

Histórico: 20 jogos, 14 vitórias da Romênia e 6 vitórias da Alemanha. Último jogo: Romênia 85 x 06 Alemanha, em 2018 (Rugby Europe Championship);

10h00 – Rússia x Bélgica, em Sochi – RE Championship – FLO RUGBY AO VIVO

Árbitro: Cristian Serban (Romênia)

Histórico: 6 jogos e 6 vitórias da Rússia. Último jogo: Rússia 48 x 07 Bélgica, em 2018 (Rugby Europe Championship);

13h00 – Portugal x Polônia, em Setúbal – RE Trophy – Rugby Europe TV

Árbitro: Manuel Bottino (Itália)

Histórico: 9 jogos, 6 vitórias de Portugal e 3 vitórias da Polônia. Último jogo: Polônia 25 x 27 Portugal, em 2018 (Rugby Europe Trophy);

Domingo, dia 17 de fevereiro

10h00 – Geórgia x Espanha, em Tbilisi – RE Championship – FLO RUGBY AO VIVO

Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra)

Histórico: 19 jogos, 15 vitórias da Geórgia, 3 vitórias da Espanha e 1 empate. Último jogo: Geórgia 23 x 10 Espanha, em 2018 (Rugby Europe Championship);

Classificação

Rugby Europe Championship 2019 – “Six Nations B”

Seleção Jogos Pontos Geórgia 1 4 Bélgica 1 4 Espanha 1 4 Rússia 1 1 Alemanha 1 1 Romênia 1 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto; -



- Último colocado em 2019 = Disputa de Repescagem contra o Rebaixamento contra o campeão do Rugby Europe Trophy;





Rugby Europe Trophy 2018-19 – “Six Nations C”

Seleção Jogos Pontos Holanda 2 9 Polônia 3 9 Lituânia 2 5 Suíça 2 4 Portugal 0 0 Tchéquia 3 0

- Vitória com 3 ou mais tries de diferença = 5 pontos;

- Vitória com menos de 3 tries de diferença = 4 pontos;

- Empate = 2 pontos;

- Derrota por 5 pontos ou menos pontos = 1 ponto



- Campeão - classificado à Repescagem de Promoção contra o último colocado do Rugby Europe Championship (1ª divisão);

- Último colocado - Rebaixado à Conference 1 (3ª divisão);

