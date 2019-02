ARTIGO COM VÍDEOS – A Premiership Rugby Cup, a Copa da Inglaterra (2ª competição inglesa), viveu nesse fim de semana suas semifinais, com dois jogos que encheram os olhos pela emoção e quantidade de tries. E Northampton Saints e Saracens asseguraram a classificação à grande final, que rola no dia 17 de março em Northampton.

Os Saracens, mesmo desfalcados dos atletas das seleções do Six Nations, foram a Worcester e venceram os Warriors por 38 x 22, em um jogão de 4 tries a 3 para os londrinos, que partem em busca do 3º título do torneio (o primeiro desde 2015). Alex Lozowski marcou 18 pontos na partida.

No outro jogo, o Northampton Saints venceu em casa o Newcastle Falcons em um jogaço de 59 x 33, com 9 tries a 5 a favor dos Saints, que celebram o mando de jogo na decisão. Destaques para Taqele Naiyaravoro, que atropelou para try decisivo, e para Heinz Brussow, autor de 2 tries. Northampton foi campeão apenas uma vez da Copa, em 2010.





Premiership Rugby Cup – Copa da Inglaterra

Semifinais

Worcester Warriors 22 x 38 Saracens, em Worcester

Northampton Saints 59 x 33 Newcastle Falcons, em Northampton

Final – dia 17 de março



Northampton Saints x Saracens, em Northampton