ARTIGO COM VÍDEOS – O Rugby League (o rugby de 13 jogadores) internacional está vivendo a reta final de suas grandes ligas.

Na Austrália, a NRL já tem um time classificado matematicamente ao mata-mata, ainda com 5 rodadas para serem jogadas. É o líder Melbourne Storm, que simplesmente triturou o Brisbane Broncos fora de casa por 40 x 04, no jogo entre as duas maiores torcidas do país – e que colocou os Broncos em situação delicada na luta pelo mata-mata.

Unselfish play provides the goods 👌 #NRLBroncosStorm #TelstraPremiership moment of the match pic.twitter.com/nWCDj1cbwN



O Storm ainda se viu consolidado no primeiro posto com o South Sydney Rabbitohs sendo derrotado em dérbi quente de Sydney pelo Cronulla Sharks por 39 x 24, que manteve os Sharks na zona de classificação.

The Beautiful Boot of Brailey 😍 #TelstraPremiership Moment of the Match #NRLSharksSouths pic.twitter.com/bUezEficqA



O resultado embolou a briga pelo segundo posto, por conta das vitórias de Sydney Roosters, Canberra Raiders e Manly Sea Eagles.

If you thought the bounce was good, just wait for the acrobatic finish 😮😮😮 #TelstraPremiership Moment of the Match #NRLManlyKnights pic.twitter.com/Cv9bJ8ySZZ

The @RaidersCanberra combine for a ripping team try 👌 #TelstraPremiership Moment of the Match. #NRLWarriorsRaiders pic.twitter.com/i6sj4hyYeo



Já na Super League inglesa, o clássico do Yorkshire deu alívio para o gigante Leeds Rhinos, em sua luta contra o rebaixamento. Vitória avassaladora sobre o Huddersfield Giants. Nada menos que 5 times estão separados por apenas 2 pontos na luta contra a degola. A liderança, por outro lado, segue intacta nas mãos do St. Helens Saints, que venceu mais uma, contra o Wakefield. Destaque ainda para o triunfo dos franceses do Catalans Dragons sobre o vice líder Warrington Wolves.









NRL – National Rugby League – Campeonato Australiano de Rugby League

Wests Tigers 28 x 04 Cowboys

Warriors 12 x 46 Raiders

Broncos 04 x 40 Storm

Sea Eagles 30 x 06 Knights

Bulldogs 16 x 08 Panthers

Sharks 39 x 24 Rabbitohs

Roosters 58 x 06 Titans

Dragons 04 x 12 Eels

Betfred Super League – Campeonato Inglês de Rugby League

Hull KR 27 x 26 Castleford

London 28 x 58 Salford

Catalans 30 x 10 Warrington

Huddersfield 00 x 44 Leeds

St. Helens 26 x 06 Wakefield

Hull FC 14 x 15 Wigan

O que é o Rugby League?

O Rugby League é uma modalidade do rugby que nasceu em 1895 no Norte da Inglaterra. Na época, o rugby (o Rugby Union) proibia o profissionalismo no mundo todo, mas um grupo de clubes ingleses se opôs à proibição de pagamentos a jogadores e romperam com a federação inglesa, formando uma liga independente. A fim de mudar a dinâmica do jogo e torná-lo mais aberto, a liga passou a promover mudanças nas suas regras, criando uma modalidade distinta, jogada com regras diferentes. O League, no entanto, se difundiu fortemente apenas no Norte da Inglaterra e na Austrália, onde é mais popular que o Union. O esporte ganhou popularidade ainda na Papua Nova Guiné (país da Oceania onde é o League e não o Union quem reina) e, em menor dimensão, na Nova Zelândia e em algumas partes da França.

As entidades que organizam o Rugby League no mundo não têm ligações com as entidades do Rugby Union. A federação internacional do League é a RLIF – Federação Internacional de Rugby League. No Brasil, a entidade que organiza o League é a CBRL – Confederação Brasileira de Rugby League.

Quais as principais diferenças do League para o Union?