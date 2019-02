Os grupos estão definidos! Nesse fim de semana conheceremos o campeão brasileiro de sevens masculino, com o Super Sevens rolando na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Serão 12 equipes participantes e 2 desistências foram registradas depois da primeira lista de clubes ser reveladas. Saíram Uberlândia e Delta, que não puderam arcar com as viagens, para as entradas dos paulistas da Engenharia Mackenzie e dos fluminenses do Grêmio Náutico Maricá.

Os jogos serão no sábado (23) e domingo (24) das 09h00 às 16h30.

Grupo A: Desterro (SC), SPAC(SP), São José (SP) e Grêmio Náutico Maricá (RJ)

Grupo B: Niterói (RJ), Guanabara (RJ), Poli (SP) e Rio Rugby (RJ)

Grupo C: Jacareí (SP), Pasteur (SP), Engenharia Mackenzie (SP) e Xavantes (GO)