ARTIGO COM VÍDEOS – O rugby se tornou profissional em agosto de 1995 no mundo – até então, o profissionalismo era proibido pela federação internacional. Desde então, grandes ligas e copas profissionais nasceram, como a Heineken Champions Cup (a Copa Europeia), o PRO14 (a “Liga Celta), os campeonatos inglês e francês, e o Super Rugby (a liga do Hemisfério Sul).

Fizemos uma lista de clubes/franquias que se sobressaíram neste período de 25 anos e conquistaram muitas taças. É difícil buscar uma equivalência entre as ligas, mas nossa lista deu prioridade aos títulos de Super Rugby e Copa Europeia, acima dos campeonatos nacionais. Justo? É discutível, lógico!

Obs: os títulos conquistados por essas equipes antes de agosto de 1995 não estão contabilizados no Top 10!

10 – Munster (Irlanda)

2 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2006 e 2008

3 títulos do PRO14/Liga Celta – 2003, 2009 e 2011



9 – Wasps (Inglaterra)

2 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2004 e 2007

5 títulos do Campeonato Inglês (Premiership) – 1997, 2003, 2004, 2005 e 2008



8 – Leicester Tigers (Inglaterra)

2 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2001 e 2002

8 títulos do Campeonato Inglês (Premiership) – 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2010 e 2013



7 – Toulon (França)

3 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2013, 2014 e 2015

1 título do Campeonato Francês (Top 14) – 2014



6 – Bulls (África do Sul)

3 títulos do Super Rugby – 2007, 2009 e 2010

6 títulos do Campeonato Sul-Africano (Currie Cup)



5 – Blues (Nova Zelândia)

3 títulos do Super Rugby – 1996, 1997 e 2003

8 títulos do Campeonato Neozelandês (Mitre 10 Cup) – Auckland



4 – Saracens (Inglaterra)

3 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2016, 2017 e 2019

5 títulos do Campeonato Inglês (Premiership) – 2011, 2015, 2016, 2018 e 2019



3 – Leinster (Irlanda)

4 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 2009, 2011, 2012 e 2018

6 títulos do PRO14/Liga Celta – 2002, 2008, 2013, 2014, 2018 e 2019



2 – Toulouse (França)

4 títulos da Copa Europeia (Champions Cup) – 1996, 2003, 2005 e 2010

8 títulos do Campeonato Francês (Top 14) – 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2019





1 – Crusaders (Nova Zelândia)

10 títulos do Super Rugby – 1998, 1999, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2017, 2018 e 2019

12 títulos do Campeonato Neozelandês (Mitre 10 Cup) – Canterbury

1 título do Campeonato Neozelandês (Mitre 10 Cup) –Tasman





Menções honrosas:

Stade Français (França) – 6 títulos do Campeonato Francês

Brumbies (Austrália) – 2 títulos de Super Rugby

Chiefs (Nova Zelândia) – 2 títulos de Super Rugby / 2 títulos da Mitre 10 Cup (1 de Waikato, 1 de Taranaki)

Ospreys (Gales) – 4 títulos do PRO14/Liga Celta

Biarritz (França) – 3 títulos do Campeonato Francês

Listas de campeões das grandes ligas:

Super Rugby

Ano Campeão País Era Amadora 1993 (Super 10) Lions (Transvaal) África do Sul 1994 (Super 10) Reds Austrália 1995 (Super 10) Reds Austrália Era Profissional 1996 (Super 12) Blues Nova Zelândia 1997 (Super 12) Blues Nova Zelândia 1998 (Super 12) Crusaders Nova Zelândia 1999 (Super 12) Crusaders Nova Zelândia 2000 (Super 12) Crusaders Nova Zelândia 2001 (Super 12) Brumbies Austrália 2002 (Super 12) Crusaders Nova Zelândia 2003 (Super 12) Blues Nova Zelândia 2004 (Super 12) Brumbies Austrália 2005 (Super 14) Crusaders Nova Zelândia 2006 (Super 14) Crusaders Nova Zelândia 2007 (Super 14) Bulls África do Sul 2008 (Super 14) Crusaders Nova Zelândia 2009 (Super 14) Bulls África do Sul 2010 (Super 14) Bulls África do Sul 2011 (Super Rugby - 15) Reds Austrália 2012 (Super Rugby - 15) Chiefs Nova Zelândia 2013 (Super Rugby - 15) Chiefs Nova Zelândia 2014 (Super Rugby - 15) Waratahs Austrália 2015 (Super Rugby - 15) Highlanders Nova Zelândia 2016 (Super Rugby - 18) Hurricanes Nova Zelândia 2017 (Super Rugby - 18) Crusaders Nova Zelândia 2018 (Super Rugby - 15) Crusaders Nova Zelândia 2019 (Super Rugby - 15) Crusaders Nova Zelândia 2020 (Super Rugby - 15) - - Resumo - Era Profissional 10 títulos Crusaders Nova Zelândia 3 títulos Blues Nova Zelândia Bulls África do Sul 2 títulos Brumbies Austrália Chiefs Nova Zelândia 1 título Highlanders Nova Zelândia Hurricanes Nova Zelândia Reds Austrália Waratahs Austrália Resumo - Era amadora 2 títulos Reds Austrália 1 título Lions África do Sul

Copa Europeia (Champions Cup)

Clubes campeões País Nº de títulos Anos Leinster Irlanda 4 2009, 2011, 2012 e 2018 Toulouse França 4 1996, 2003, 2005 e 2010 Saracens Inglaterra 3 2016, 2017 e 2019 Toulon França 3 2013, 2014 e 2015 Leicester Tigers Inglaterra 2 2001 e 2002 Munster Irlanda 2 2006 e 2008 Wasps Inglaterra 2 2004 e 2007 Bath Inglaterra 1 1998 Brive França 1 1997 Northampton Saints Inglaterra 1 2000 Ulster Irlanda 1 1999 Títulos por país Nº de títulos Inglaterra 9 França 8 Irlanda 7

PRO14

Campeões País Nº de títulos Anos Leinster Irlanda 6 2002, 2008, 2013, 2014, 2018 e 2019 Ospreys Gales 4 2005, 2007, 2010 e 2012 Munster Irlanda 3 2003, 2009 e 2011 Scarlets Gales 2 2004 e 2017 Connacht Irlanda 1 2016 Glasgow Warriors Escócia 1 2015 Ulster Irlanda 1 2006

Campeonato Francês (Top 14)

Clube Títulos profissionais (desde 1996) Anos (a partir de 1996) Títulos totais (desde 1892) Toulouse 8 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2019 20 Stade Français 6 1998, 2000, 2003, 2004, 2007 e 2015 14 Biarritz 3 2002, 2005 e 2006 5 Castres 2 2013 e 2018 5 Clermont 2 2010 e 2017 2 Perpignan 1 2009 7 Racing 1 2016 6 Toulon 1 2014 4 Béziers 11 Bordeaux¹ 9 Agen 8 Lourdes 8 Bayonne 3 Pau 3 Lyon OU 2 Narbonne 2 Tarbes 2 Carmaux 1 Grenoble 1 Montauban 1 Mont de Marsan 1 Quillan 1 Valence-Romans² 1 Vienne 1 FC Lyon³ 1 Olympique Pantin³ 1

¹ Bordeaux tem 9 títulos somando-se os 7 do Stade Bordelais e os 2 do Bègles, clubes que se fundiram em 2006;

² O título é do La Voulte, que se fundiu em 2010 ao Valence. Em 2016, o Valence se fundiu ao Romans, dando origem ao Valence-Romans Drôme;

³ O FC Lyon e o Olympique Pantin não existem mais. O FC Lyon deu origem do clube de futebol Olympique Lyonnais e o Olympique Pantin se fundiu ao Red Star, também do futebol;

Campeonato Inglês (Premiership)