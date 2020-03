Momento histórico para o rugby feminino sul-americano. Pela primeira vez, a América do Sul participará das Eliminatórias para a Copa do Mundo de Rugby XV Feminino. Tratava-se do único continente que jamais havia sequer jogado as Eliminatórias e nesse sábado, dia 7, Brasil e Colômbia farão história duelando na cidade colombiana de Medellín, em jogo único e decisivo – com transmissão ao vivo pelo Facebook da Federação Colombiana de Rugby (clique aqui).

Quem vencerá o histórico jogo pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2021 (de XV Feminino)? 🇨🇴Colômbia ou Brasil 🇧🇷? Duelo sábado 16h (hora de Brasília) em Medellín.

Quem vencer o duelo entre Brasil e Colômbia enfrentará o Quênia no dia 18 de abril e o vencedor dessa partida jogará a Repescagem Mundial (no segundo semestre, a definir).

Como funcionam as Eliminatórias?

A Copa do Mundo de 2021 será na Nova Zelândia e contará com 12 participantes. A América do Sul não tem vaga direta garantida e o vencedor da eliminatória sul-americana terá que buscar vaga via Repescagem Mundial.

Eliminatória Sul-Americana: Colômbia x Brasil;

Repescagem América do Sul x África: Quênia x Vencedor da América do Sul;

Repescagem Mundial – quadrangular com: 1 time da Europa (a definir) 1 time da Ásia (a definir) 1 time da Oceania (a definir); 1 time de América do Sul ou África (Vencedor da Repescagem América do Sul-África);



Participantes confirmados e países ainda na disputa:

7 primeiros colocado da Copa do Mundo de 2017: Nova Zelândia, Inglaterra, França, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Gales;

Melhor da África de 2019: África do Sul;

Melhor da Oceania de 2019: Fiji;

Melhor da Ásia de 2020; Podem se classificar: Japão, Hong Kong, Cazaquistão ou China

Melhor da Europa de 2020; Podem se classificar: Irlanda, Itália, Escócia, Espanha, Holanda ou Rússia;

Vencedor da Repescagem de 2020; Participarão: 1 time da Europa, 1 time da Ásia, 1 time da Oceania (Samoa ou Tonga) e 1 time da África/América do Sul (Quênia, Colômbia ou Brasil);



Yaras contra Tucanes!

As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez, no ano passado, no mesmo palco de Medellín, com as colombianas vencendo por 28 x 07, em jogo que reativou a seleção brasileira (inexistente desde o debut contra a Holanda em 2008). A partida de 2019 trouxe muitas lições ao rugby feminino brasileiro. Primeiramente, o diagnóstico foi dado. Apenas do Brasil ser superior no sevens, quem tem um XV melhor desenvolvido a nível de clubes é a Colômbia, o que ficou exposto no amistoso do ano passado, com as Tucanas melhor afeitas à modalidade. As Yaras correram atrás do prejuízo e ficaram 6 semanas treinando na Nova Zelândia na virada de ano – e o efeito do “intensivão” será conhecido agora. Foi o suficiente para “tirar o atraso” com relação ao XV?

De todo modo, pelo trabalho mais maduro com o XV, a Colômbia sai na frente e é a favorita. Laura Mejía, Sharon Acevedo e Leidy García, que marcaram tries no jogo passado, seguem no grupo para as Eliminatórias e são perigosas. Nicole Acevedo, algoz do Brasil no Pan (autora do try da vitória colombiana na disputa do bronze em Lima) também está no time do XV.

O Brasil ainda não teve seu XV revelado, mas o elenco das Yaras é forte, com nomes centrais do sevens como Raquel, Luiza, Izzy, Rafa, Mari Nicolau, Leila e Mulan. Veterana histórica do rugby brasileiro, Baby também está no grupo, assim como a olímpica Amanda. As Yaras ainda contam com nomes ascendentes como Dayana, Isadora, Fran e Esh, assim como atletas de experiência recente valiosa no XV como as curitibanas Bea e Bu, que se juntam à capitã e parceria de clube Camila (na foto de lançamento).

Qualquer que seja o resultado, o grupo que foi a Medellín já está na história.

Sábado, dia 07 de março

*Horário de Brasília

16h00 – Colômbia x Brasil, em Medellín – Facebook FECORUGBY AO VIVO

Árbitro: Tomás Bertaza (Argentina)

Histórico: 1 jogo e 1 vitória da Colômbia, 28 x 07, em 2019 (amistoso);